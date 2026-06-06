Zbog novog sporazuma prijeti blokada Gradiške

Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi Ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru BiH na podrčju Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prelaz, upozorili su sanas iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BIH).

Na takav način na cijelom sjveru i sjeverozapadu BiH neće postojati nijedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzorom (tzv. BIP)“, saopšteno je iz UIO BiH.

U saopštenju se navodi da je UIO usmeno obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan Ugovor o graničnim prelazima između Hrvatske i BiH, koji bi prema najavama trebali potpisati predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković.

„UIO smatra da prije početka primjene novog Ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške, sa značajnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane“, naglasili su iz UIO BiH.

Objasnili su da ukoliko novi Ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka, 9. juna 2026. godine, na području Gradiške neće biti u funkciji nijedan granični prelaz za međunarodni promet roba i putnika.

„Postojeći granični prelaz Gradiška ne može nastaviti sa radom zbog dalje sanacije mosta preko rijeke Save, usljed čijeg je oštećenja obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Istovremeno, novi granični prelaz Gradiška Novi most neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog Ugovora, jer u važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji UIO još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi most“, navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je UIO, radi obezbjeđenja kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg satrog mosta, ranije donijela Odluku o privremenom premještaju Carinskog referata sa Graničnog prelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci.

Na osnovu navedene odluke, Carinski referat Gradiška je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju Gradiška Novi most u period od tri mjeseca.

„Međutim, početak primjene novog Ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice UIO na lokaciji novog graničnog prelaza u Gradišci. To je moguće isključivo kroz izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima bi se uspostavio Carinski referat Gradiška Novi most, o čemu je Uprava više puta u prethodnom periodu obavještavala javnost i sve relevantne institucije. Navedene izmjene i dopune Pravilnika treba usvojiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje“, navode iz UIO,pišu Vijesti

Zbog administrativnih i tehničkih prepreka, postoji realna opasnost da u Gradišci ne bude u funkciji nijedan granični prelaz već dan nakon potpisivanja novog ugovora. Iz UIO ističu da bi ovakav scenario doveo do ogromnih poteškoća i potpune blokade prometa roba i putnika, što bi imalo direktne i ozbiljne posljedice po privredu, prevoznike i građane sa obje strane granice. O potencijalnim problemima Uprava je već blagovremeno obavijestila poslovnu zajednicu preko privrednih komora.

Kako bi se spriječio kolaps, UIO apeluje na nadležne institucije u BiH i Hrvatskoj da se primjena novog ugovora odgodi. Oni traže da se saobraćaj nastavi odvijati prema dosadašnjem sporazumu sve dok se ne završi sanacija starog oštećenog mosta i dok Upravni odbor UIO ne usvoji izmjene Pravilnika kojima se zvanično uspostavlja Carinski referat Gradiška Novi most.

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