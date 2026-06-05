Bijela kuća potvrdila: Iranski fudbaleri dobili vize za SAD

Iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandideh rekao je ranije da igrači još nisu dobili američke vize, ali je kasnije potvrđeno da su one odobrene tokom noći.

Portparol Iranske fudbalske federacije nije bio dostupan za komentar.

Zbog problema s vizama i rastućih tenzija, Iran je posljednjih dana premjestio bazu svoje reprezentacije iz Arizone u Tijuanu u Meksiko.

Reprezentacija Irana planira dolazak u Tijuanu u nedjelju ujutro.

Iran će prvi meč na Svjetskom prvenstvu igrati 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, a u grupi će se još sastati sa Belgijom i Egiptom.

Ovaj slučaj dodatno je naglasio političku dimenziju turnira, jer se Svjetsko prvenstvo, kao najveći globalni sportski događaj, pretvara i u geopolitičku pozornicu između dvije zemlje u sukobu.

Ovo je prvi put od osnivanja Svjetskog prvenstva 1930. godine da će domaćin turnira ugostiti reprezentaciju zemlje s kojom se nalazi u otvorenom političkom i vojnom sukobu.

Zvaničnici SAD-a nisu direktno rekli da ne žele iransku reprezentaciju na svojoj teritoriji, ali je američki državni sekretar Marco Rubio poručio da neće biti dozvoljeno da u delegaciji budu osobe povezane s Revolucionarnom gardom Irana.

To bi moglo utjecati na dio igrača koji su služili obavezni vojni rok u toj strukturi.

Predsjednik Iranske fudbalske federacije Mehdi Taj ranije je bio odbijen za ulazak u SAD tokom žrijeba u Washingtonu,piše Vijesti

On je tada bio i bivši pripadnik Revolucionarne garde.

Uprkos političkim tenzijama, iranski zvaničnici ističu da učešće na Svjetskom prvenstvu pokazuje želju za smirivanjem situacije i dijalogom.

„Iran želi mir i njegovo učešće na Svjetskom prvenstvu, čak i na teritoriji zemlje koja se smatra protivnikom, to pokazuje“, poručio je Pasandideh.

Pregovori između SAD-a i Irana i dalje traju uz povremene napetosti i pokušaje postizanja privremenih dogovora.

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