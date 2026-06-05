Vratio se Janša: Uklonjena zastava Palestine sa zgrade Vlade Slovenije

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar poručio je da promjena vlasti “otvara novo poglavlje” u bilateralnim odnosima i naložio hitne pripreme za uspostavljanje diplomatskog predstavništva, što je dodatno pojačalo političke reakcije u zemlji.

“Nakon što je slovenački parlament odobrio novu vladu na čelu sa Janezom Janšom – večeras sam objavio odluku da prvi put otvorim izraelsku ambasadu u Ljubljani”, objavio je u četvrtak Sa’ar na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Naložio je, kako je kazao, generalnom direktoru Ministarstva vanjskih poslova Edenu Bar-Talu da brzo i efikasno djeluje kako bi se uspostavila nova ambasada i da se odmah započnu potrebni procesi za odabir imenovanog ambasadora.

“Janez Janša je istaknuti prijatelj Izraela, a njegov izbor stvara jedinstvenu priliku za unapređenje bilateralnih odnosa između zemalja, koji su posljednjih godina bili na niskoj tački zbog neprijateljstva prethodne vlade u Ljubljani”, dodao je.

Dodao je da izbor Janeza Janše za premijera “otvara novo poglavlje u odnosima između Izraela i Slovenije”.

Kritikovao je prethodnu vladu koju je vodio Robert Golob, koji je danas predao dužnost Janši.

Nakon što je nova vlada stupila na dužnost, palestinska zastava uklonjena je sa zgrade vlade u Sloveniji.

Trenutno se na zgradi vijore samo slovenačka, zastava EU i Ukrajine, prenosi agencija STA.

Bivši premijer Slovenije Robert Golob kritikovao je uklanjanje zastave, navodeći da “prvi čin nove vlade govori više od hiljadu riječi”.

“Evo nas. Slovenija je pozicionirana na sramotnoj strani historije”, poručio je on i dodao da je nova vlada položila zakletvu i uklonila zastavu tačno dvije godine nakon što je Slovenija priznala Palestinu kao državu, što je nazvao “tužnom slučajnošću”,piše Vijesti

Golob je naveo da je zastava podignuta na zgradi vlade “ne samo za Palestince, već i za pravdu, dostojanstvo, saosjećanje, čovječnost i mir”.

Rekao je da je njegova vlada bila principijelna, ističući ukrajinsku i palestinsku zastavu, što, kako je naveo, pokazuje da nije imala dvostruke standarde.

Palestinska zastava je simbolično podignuta krajem maja 2024. godine kada je prethodna vlada predložila parlamentu da prizna Palestinu kao nezavisnu i suverenu državu, što je i učinjeno 4. juna 2024. godine.

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