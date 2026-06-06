Bahata vožnja: U Sarajevu za jedan dan osam drogiranih vozača

Prema njegovim riječima, svi vozači su testirani, a niko nije odbio kontrolu, što predstavlja značajnu promjenu u odnosu na raniju praksu.

Magazinović je naveo da se pooštrene kazne primjenjuju i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, te poručio da cilj zakona nije kažnjavanje, već odvraćanje od bahate vožnje i zaštita života učesnika u saobraćaju.

Podsjetio je da je bh. zakonodavstvo prvi put uvelo pojam bahate vožnje kao poseban prekršaj, uz visoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole te mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila višestrukim prekršiocima.

Magazinović je bio predlagač zakona o sankcionisanju bahate vožnje koji je usvojen u Parlamentu Bosne i Hercegovine.

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