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Bahata vožnja: U Sarajevu za jedan dan osam drogiranih vozača

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Objavljeno prije 30 minuta

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović izjavio je da novi zakon o sankcionisanju bahate vožnje već daje rezultate, ističući da je tokom jednog dana u Sarajevu sa saobraćajnica uklonjeno osam vozača pod utjecajem narkotika.

Prema njegovim riječima, svi vozači su testirani, a niko nije odbio kontrolu, što predstavlja značajnu promjenu u odnosu na raniju praksu.

Magazinović je naveo da se pooštrene kazne primjenjuju i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, te poručio da cilj zakona nije kažnjavanje, već odvraćanje od bahate vožnje i zaštita života učesnika u saobraćaju.

Podsjetio je da je bh. zakonodavstvo prvi put uvelo pojam bahate vožnje kao poseban prekršaj, uz visoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole te mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila višestrukim prekršiocima.

Magazinović je bio predlagač zakona o sankcionisanju bahate vožnje koji je usvojen u Parlamentu Bosne i Hercegovine.


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