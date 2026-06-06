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Šejla Zonić koncertom otvara manifestaciju “Mostarsko ljeto 2026”

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Objavljeno prije 36 minuta

Međunarodna kulturna manifestacija “Mostarsko ljeto 2026” svečano će biti otvorena koncertom mlade muzičke zvijezde Šejle Zonić, koja će publici u Mostaru prirediti nezaboravnu večer ispunjenu emocijama, vrhunskim interpretacijama i najljepšim hitovima.

Koncert će biti upriličen u četvrtak, 25. juna, na platou iza Gimnazije Mostar, sa početkom u 21 sat, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Šejla Zonić posljednjih godina izrasla je u jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, osvojivši publiku izuzetnim vokalnim sposobnostima, autentičnim nastupom i emotivnim interpretacijama.

Nakon svečanog otvaranja, građane Mostara i brojne goste očekuje bogat i raznovrstan program manifestacije “Mostarsko ljeto 2026”, koji će i ove godine ponuditi sadržaje iz oblasti teatra, književnosti, likovne umjetnosti i kulturne baštine.

Manifestaciju “Mostarsko ljeto” organizuju ustanove kulture Grada Mostara: Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište u Mostaru, Muzej Hercegovine Mostar, Narodna biblioteka Mostar, Pozorište lutaka Mostar i Muzički centar Pavarotti, s ciljem promocije umjetnosti, kulturnog stvaralaštva i vrijednosti zajedništva,piše Vijesti


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