Šejla Zonić koncertom otvara manifestaciju “Mostarsko ljeto 2026”

Koncert će biti upriličen u četvrtak, 25. juna, na platou iza Gimnazije Mostar, sa početkom u 21 sat, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Šejla Zonić posljednjih godina izrasla je u jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, osvojivši publiku izuzetnim vokalnim sposobnostima, autentičnim nastupom i emotivnim interpretacijama.

Nakon svečanog otvaranja, građane Mostara i brojne goste očekuje bogat i raznovrstan program manifestacije “Mostarsko ljeto 2026”, koji će i ove godine ponuditi sadržaje iz oblasti teatra, književnosti, likovne umjetnosti i kulturne baštine.

Manifestaciju “Mostarsko ljeto” organizuju ustanove kulture Grada Mostara: Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište u Mostaru, Muzej Hercegovine Mostar, Narodna biblioteka Mostar, Pozorište lutaka Mostar i Muzički centar Pavarotti, s ciljem promocije umjetnosti, kulturnog stvaralaštva i vrijednosti zajedništva,piše Vijesti

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