Anja Ljubojević imala tešku saobraćajnu nesreću, službeni automobil od 60.000 KM havarisan

Kako piše Srpskainfo, na automobilu je pričinjena totalna šteta.

“Automobil je nedavno plaćen između 60 i 65 hiljada KM, ali sad od njega nije ostalo ništa, samo je za otpada”, rekao je izvor Srpskainfo.

Iz Policijske uprave Banja Luka je rečeno da su policijski službenici izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros oko 4 sata na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila u Trnu,piše Klix

“U nesreći je učestvovao automobil ‘Audi’. Jedna osoba zadobila je tjelesne povrede”, saopćeno je iz PU Banja Luka.

Kako piše ATV, Ljubojević je prevezena na UKC RS gdje su joj konstatovane lakše tjelesne povrede.

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