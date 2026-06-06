Evo gdje bi trebalo da čuvate trešnje da duže ostanu svježe i sočne

Trešnje su vrlo kvarljivo voće koje na sobnoj temperaturi brzo gubi svježinu, često već nakon jednog do dva dana. Zato je pravilno čuvanje ključno kako bi se sačuvala njihova sočnost, ukus i hranljive vrijednosti.

Najbolji način za čuvanje trešanja jeste u frižideru, gdje niske temperature usporavaju razvoj bakterija i buđi, koji su glavni uzročnici kvarenja voća. Na taj način produžava se njihov vijek trajanja i zadržava prirodna svježina.

Osim toga, hladniji i blago vlažan vazduh u frižideru pomaže da trešnje zadrže svoju sočnost i oblik, sprečavajući njihovo isušivanje i gubitak teksture. Hlađenje takođe usporava prirodne procese u voću koji utiču na promjenu boje i ukusa.

Ipak, donosimo nekoliko jednostavnih savjeta kako još možete produžiti njihovu svježinu:

Prije skladištenja pregledajte trešnje i uklonite one koje su nagnječene.

Trešnje s peteljkama duže ostaju svježe, pa ih nemojte uklanjati prije vremena.

Trešnje perite neposredno prije upotrebe, jer vlaga ubrzava njihovo kvarenje.

Inače, ostavljanje trešanja na kuhinjskom pultu ili u posudi na sobnoj temperaturi ubrzava njihovo propadanje. Toplota pogoduje razvoju mikroorganizama, pa voće brzo omekša, gubi svježinu i može da poprimi neprijatan miris.

Već nakon kratkog vremena na toplom, trešnje postaju manje privlačne, mijenjaju boju i ukus te gube svoju karakterističnu hrskavost i slatkoću. Zbog toga se preporučuje da se trešnje odmah po kupovini skladište u frižideru kako bi što duže zadržale svoj kvalitet i svježinu,pišu Nezavisne

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