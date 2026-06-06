Riješen nasljedni spor Karla Lagerfelda: Mačka Choupette nije među nasljednicima

Misterija privatnog bogatstva Karla Lagerfelda, koji je preminuo 19. februara 2019. godine u dobi od 85 godina, pravno je riješena nakon tačno pet godina. Suprotno mnogim spekulacijama, ni njegova poznata mačka norveškog tipa “Birma” ni njena njegovateljica Françoise Caçote nisu na listi zvaničnih korisnika nasljedstva.

Kako prenosi Daily Mail, testament modnog kreatora je sada u potpunosti izvršen. Ukupna imovina, nakon završetka svih procjena, procjenjuje se na oko 250 miliona funti, što iznosi približno 292 miliona eura.

Francuski model Baptiste Giabiconi predvodi listu od sedam glavnih nasljednika Karla Lagerfelda. Najveći dio, oko 30 posto neto imovine, pripada njemu – dizajner ga je od 2008. godine tretirao kao sina.

Značajne milionske iznose dobijaju i dugogodišnji tjelohranitelj Sébastien Jondeau, kao i američki model Brad Kroenig. Ukupno je identificirano sedam osoba koje su nakon višegodišnjih pravnih sporova pristale na zajedničku paušalnu poreznu uplatu od oko 17,2 miliona funti poreskim vlastima.

Raspodjela imovine bila je izuzetno složena i trajala je više od 60 mjeseci. Razlog su, prema Daily Mailu, bile komplikovane finansijske konstrukcije bivšeg Lagerfeldovog advokata Luciena Frydlendera, koji je imovinu raspoređivao kroz brojne offshore kompanije. Tek nakon smrti tog 87-godišnjeg pravnika vlasti u Monaku i Francuskoj mogle su značajno ubrzati proces.

Za ispunjenje potraživanja, na aukcijama kuće Sotheby’s tokom 2021. i 2022. godine prodato je više od 1.000 lotova – uključujući nekretnine u Parizu i Monaku te vrijedna umjetnička djela – za ukupno više od 18,2 miliona eura,piše Vijesti

Iako formalno nije uključena u aktuelno milionsko nasljedstvo, mačka neće biti bez finansijske sigurnosti. “Želim biti potpuno transparentna – danas nismo dobili apsolutno ništa”, izjavila je Caçote prema Daily Mailu, pozivajući se na intervju za američki magazin The Atlantic. Ipak, Lagerfeld je još za života osigurao njegovateljici stan i oko 1,3 miliona eura za doživotnu brigu o mački. Dodatno, Choupette i dalje ostvaruje prihode kao brend lice na društvenim mrežama, gdje ima više od 265.000 pratilaca, a u najboljim periodima zarađivala je i do tri miliona eura godišnje.

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