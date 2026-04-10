Štimac: Sarajevo ima niz kvalitetnih pojedinaca, radujemo se utakmici

Fudbaleri Sarajeva i Zrinjskog sutra će na najvećem stadionu u našoj domovini odmjeriti snage, a susret je najavio šef stručnog štaba “Plemića” Igor Štimac.

– Radujemo se utakmici, velika je to utakmica i pravi derbi. Očekuje nas i dobar teren, za razliku od onog u Bijeljini, tako da idemo gore da se nadigravamo i pokušamo osvojiti bodove. U prethodne četiri utakmice nije bilo puno prilika ni pogodaka. Bilo je dosta taktiziranja, radi se o izjednačenim ekipama i zato se najveća borba vodi na sredini terena. Vidjet ćemo kako će biti ovaj put – rekao je Štimac i nastavio:

– Sarajevo ima niz kvalitetnih pojedinaca. Tu je Ljajić, neće igrati Karlos što je dobro za nas jer nam je pravio probleme, ali imaju Ristovskog, Gojkovića, Bralića u zadnjoj liniji, Elezija u sredini, kao i opasne igrače na krilima poput Menala i Kyeremeha. Imaju zaista veliki individualni kvalitet. Idemo po tri boda, nemamo šta izgubiti- kazao je trener Zrinjskog.

Meč je zakazan za 18 sati i 30 minuta

