Britancima stiglo upozorenje: Spremite gotovinu, vodu i konzerve

Ministar odbrane Velike Britanije Ves Striting (Wes Streeting) pozvao je građane da u svojim domovima imaju osnovne zalihe gotovine, flaširane vode i konzervisane hrane u slučaju rata, prirodnih katastrofa ili drugih vanrednih situacija.Striting je upozorio da je Velika Britanija izložena različitim rizicima, uključujući požare, poplave, sajbernapade, terorističke prijetnje i djelovanje neprijateljskih država.

On je kazao da je zemlji potreban pristup koji uključuje „cijelo društvo“ kako bi se povećala otpornost na različite krize, ali je naglasio da građani na prijetnje treba da budu „oprezni, a ne uznemireni“.

Vanredna situacija

U razgovoru za britanski list The Sun, Striting je rekao da priprema za vanredne situacije ne predstavlja veliki zahtjev za građane, već podrazumijeva osnovne mjere predostrožnosti.

– Da li kod kuće imaju ono što im je potrebno ako na neko vrijeme izgube pristup elektronskom bankarstvu? Šta ako dođe do nestanka struje? – rekao je Striting.

Prema njegovim riječima, građani bi trebali biti spremni i u slučaju šumskih požara ili poplava.To znači imati nešto gotovine kod kuće, zalihu flaširane vode i konzervisanu hranu kojoj možete pristupiti ako nestane struje i ne možete kuhati na šporetu ili u mikrotalasnoj – rekao je britanski ministar,piše Avaz

Striting je naveo da se Velika Britanija suočava s rizicima koje predstavljaju neprijateljske države i terorističke grupe, ali i sve ekstremnije vremenske pojave.

Poziv građanima

Pozvao je građane da razmisle o tome kako mogu biti spremni za prirodne nepogode, terorističke napade ili, u ekstremnim okolnostima, rat.

Britanska vlada objavila je i spisak osnovnih potrepština koje preporučuje domaćinstvima da imaju spremne u slučaju katastrofe.

Na spisku se, između ostalog, nalaze komplet prve pomoći, baterije, baterijska lampa i radio-prijemnik, uz osnovne zalihe vode, hrane i gotovine.

Striting je istovremeno upozorio da poruke o mogućim krizama ne bi trebale izazivati paniku među građanima, ističući da je otpornost društva važna za sigurnost zemlje.

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