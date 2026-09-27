Policija zaustavila automobil, a onda na zadnjem sjedištu pronašla tijelo poznate manekenke

Prema pisanju francuskih medija, tijelo mlade žene bilo je sakriveno u plastičnim kesama. Osumnjičeni je negirao optužbe, ali je odbio policajcima objasniti kako je tijelo njegove bivše djevojke dospjelo u automobil niti šta je s njim namjeravao uraditi.

Larisina majka ispričala je da je njena kćerka ranije raskinula vezu s osumnjičenim zbog njegovih navodnih veza s kriminalnim miljeom. Nakon raskida, kako je navela, on je nastavio pratiti mladu Brazilku i prijetiti joj,piše Avaz

U posljednjoj poruci koju je Larisa poslala majci stajalo je da se njen bivši dečko nalazi u njenom stanu. Nakon toga mlada žena više nije bila dostupna.

Istražitelji su potom otkrili da je Larisin stan u Nici (Nice) bio potpuno ispražnjen i pažljivo očišćen. Na snimcima nadzornih kamera vidi se osumnjičeni kako napušta zgradu noseći nekoliko torbi.

Policija je nakon toga pokrenula detaljnu istragu, dok se okolnosti smrti mlade Brazilke i dalje utvrđuju.

Facebook komentari