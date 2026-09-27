Jović vratio nadu, Merdink srušio Srbiju: Nizozemska odnijela bodove iz Beograda

Nizozemska je pobijedila Srbiju rezultatom 2:1 u drugom kolu Lige A Lige nacija. Susret na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu, pred malim brojem gledalaca, odlučio je Merdink (Meerdink), strijelac oba pogotka za goste.Nizozemci su rano ostali bez Kodija Gakpa (Cody Gakpo), koji je zbog povrede morao izaći već u 17. minuti. Zamijenio ga je Ruben van Bomel (Van Bommel).

Jović pogodio odmah po ulasku

Gosti su poveli u 30. minuti iz penala. Aleksa Terzić prethodno je zakasnio u duelu sa Samervilom (Summerville) i oborio ga, a Merdink je snažnim i preciznim udarcem savladao Vanju Milinkovića Savića.

Nizozemska je do odmora imala prilike i za povećanje prednosti, ali je domaći golman sačuvao Srbiju od većeg zaostatka.

Ulazak Luke Jovića na početku drugog poluvremena odmah je donio promjenu. Napadaču je trebalo manje od minute da pogodi za 1:1. Verbrugen (Verbruggen) je prethodno odbranio njegov pokušaj, potom i udarac Andrije Živkovića, ali odbrana gostiju nije uspjela otkloniti opasnost. Nakon loše zahvaćene lopte Saše Lukića, Jović je reagovao i zatresao mrežu. Pogodak je potvrđen poslije VAR provjere.

Nizozemska je ponovo zaprijetila u 53. minuti, kada je Van Bomel pogodio vanjski dio stative. Novo vodstvo stiglo je u 69. minuti. Til je pronašao Merdinka, koji je prvim kontaktom stekao prednost nad odbranom i mirno završio akciju za 1:2.Srbija je veliku šansu za izjednačenje propustila u 78. minuti. Dušan Tadić je iz kornera pronašao Jovića na daljoj stativi, ali je njegov udarac glavom završio pored gola.

Vrijedi istaći i da je ovo treći uzastopni domaći poraz Srbije što se nikada prije nije desilo. Prethodno je poražena od Engleske i Grčke.

Pobjede Danske i Austrije

U drugom susretu Lige A Danska je savldala Vels rezultatom 2:0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaćin je poveo autogolom Bena Dejvisa (Davies) u 53. minuti, a Gustav Isaksen je u 66. povećao prednost. Isaksenu je u prvom dijelu poništen pogodak zbog ofsajda.

U Ligi B Austrija je protiv Kosova povela golom Afengrubera (Affengruber) u 23. minuti, dok je Adamu u drugoj minuti nadoknade prvog dijela pogodio za 2:0. Čukvuemeka (Chukwuemeka) je u 61. povećao na 3:0, a Žegrova (Zhegrova) iz penala u 83. postavio konačnih 3:1.

U susretu Lige D između Gibraltara i Andore u završnici nije bilo pogodaka, rezultat je bio 0:0.

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