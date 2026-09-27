Vrh iranske diplomatije: “Spremni smo za rat sudnjeg dana”

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je njegova zemlja potpuno spremna za “rat sudnjeg dana” sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali istovremeno tvrdi da Teheran ipak preferira mir. Aragči je to rekao u emisiji “Meet the Press” američke televizijske kuće NBC.

– Odlučno ćemo se suprotstaviti svakoj agresiji, pa i ako dođe do rata sudnjeg dana. Istovremeno smo spremni i za diplomaciju – poručio je.

Odbijeni prijedlog

Aragči je iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre nazvao “vrlo razumnim planom koji je na stolu”, uprkos tome što ga je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odbio.

Prema tom prijedlogu, SAD bi trebao odmrznuti oko 12 milijardi dolara iranske imovine, prekinuti blokadu i ublažiti sankcije, a Iran bi zauzvrat ponovno otvorio Hormuški moreuz.

Tramp je ocijenio da je takav prijedlog neprihvatljiv, dok visoki dužnosnici njegove administracije smatraju da se od SAD-a tražilo previše ustupaka unaprijed. Žele hitan dogovor o otvaranju Hormuškog tjesnaca jer gube na svim poljima – rekao je Tramp novinarima u subotu.

Američki ambasador pri Ujedinjenim narodima Majk Volc (Mike Waltz) tvrdi da se Iranu ne može vjerovati da će poštovati prekid vatre.

Kao razlog je naveo iranske napade na brodove u Hormuškom moreuzu koji su se događali dok je na snazi bio Memorandum o razumijevanju.

– Moram reći da smo čuli kako predsjednik Tramp odbija ovaj sporazum, ali još uvijek čekamo službeni odgovor preko posrednika – napomenuo je Aragči.Hormuški moreuz

Dok je Iran poduzimao napade na brodove koji prolaze dijelovima Hormuškog moreuza blizu njegovih obala, Trampova administracija tvrdi da uspijeva provoditi plovila kroz taj ključni plovni put koristeći rute bliže obali Omana.

Ministar energetike Kris Vrajt (Chris Wright) izjavio je da je transport nafte kroz Hormuški moreuz, kojim je nekad godišnje prolazila gotovo petina svjetske opskrbe naftom, gotovo na predratnoj razini.

Vrajt tvrdi da su trenutne visoke cijene naftnih derivata uglavnom rezultat problema s preradom.

Mogućnost eskalacije

Tokom Genaralne skupštine UN-a prošlog tjedna, posebni izaslanici Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner) sastali su se s iranskim pregovaračima.Sastanak je trajao otprilike tri sata, ali nema naznaka da je postignut značajniji napredak.

Wall Street Journal navodi da Tramp, koji je u svom govoru pred UN-om spomenuo mogućnost potpunog uništenja Islamske Republike, razmatra veliku vojnu eskalaciju protiv Irana nakon izbora na sredini mandata.

Zasad se oslanja na pritisak blokade i operaciju Ministarstva financija pod nazivom “Economic Outcast” (Ekonomski prognanik).Ipak, Aragči je upozorio da će Iran idući put biti znatno spremniji za američke udare.

– Potpuno smo spremni za to. Izvukli smo pouke iz prethodna dva rata i korigirali smo taktiku. Promijenili smo pristup i potpuno smo spremni – rekao je.

Aragči je dodao da je SAD nepouzdan jer su se napadi u operacijama “Midnight Hammer” i “Epic Fury” dogodili usred pregovora, ali kaže da režim ostaje otvoren za dijalog.

– Uvijek postoji nada za diplomaciju. No, iskreno govoreći, zbog ponašanja ove administracije u protekle dvije godine nemamo razloga ponovno se vraćati diplomaciji i surađivati s njom – kazao je.Vrhovni vođa

Tokom intervjua Aragči se osvrnuo i na nagađanja o zdravstvenom stanju trenutnog vrhovnog vođe Irana, Modžtabe Hamneia (Mojtabe Hameneija).

On nije viđen u javnosti otkad su ga izraelski napadi, u kojima mu je poginuo otac, teško ranili.Postoje sigurnosni razlozi, svjesni ste toga. Naš vrhovni vođa nezakonito je ubijen u prošlom ratu. Mislim da je sasvim logično da našeg vođu štitimo na sve moguće načine – rekao je Aragči,piše Avaz

– Svi smo na istoj fronti i suočavamo se sa svim izazovima koje pred nas stavlja SAD, bilo sankcijama ili vojnim operacijama – dodao je.

Aragči je inzistirao na tome da Hamenei i dalje upravlja zemljom. Utvrdio je da sigurnosni rizici sprečavaju režim da snimi čak i videozapis kojim bi dokazali da je vrhovni vođa živ.

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