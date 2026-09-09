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Uhapšen muškarac koji je brutalno napao policajca u Širokom Brijegu

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Objavljeno prije 57 minuta

Nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, potvrdio je Banožić

Muškarac inicijala M.B. iz Širokog Brijega, uhapšen je zbog napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, u nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije MUP-a ZHK, uhapsili su M.B. iz Širokog Brijega koji se dovodi u vezu s ovim teškim krivičnim djelom.Nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom Županijskog tužiteljstva ŽZH nastavljaju sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjeno kazneno djelo “Ubojstvo u pokušaju” iz članka 166. KZ FBiH u svezi sa člankom 28. KZ FBiH. Zbog zaštite istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više pojedinosti – potvrdio je portparol MUP-a ZHK Marko Banožić za „Avaz“.

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O svim daljnjim relevantnim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena, rečeno je iz policije.

Podsjetit ćemo, incident se dogodio jučer oko 6 sati.


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