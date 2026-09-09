Uhapšen muškarac koji je brutalno napao policajca u Širokom Brijegu

Muškarac inicijala M.B. iz Širokog Brijega, uhapšen je zbog napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, u nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije MUP-a ZHK, uhapsili su M.B. iz Širokog Brijega koji se dovodi u vezu s ovim teškim krivičnim djelom.Nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom Županijskog tužiteljstva ŽZH nastavljaju sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjeno kazneno djelo “Ubojstvo u pokušaju” iz članka 166. KZ FBiH u svezi sa člankom 28. KZ FBiH. Zbog zaštite istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više pojedinosti – potvrdio je portparol MUP-a ZHK Marko Banožić za „Avaz“.

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O svim daljnjim relevantnim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena, rečeno je iz policije.

Podsjetit ćemo, incident se dogodio jučer oko 6 sati.

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