Oglasio se Ured za hadž i umru IZ u BiH: Ima li naznaka o otkazivanju hadža?

Ove godine Bosni i Hercegovini odobrena je kvota od 2.922 hadžije, uključujući rukovodstvo, vodiče, medicinski i medijski tim

Zbog aktuelnih dešavanja i sigurnosne situacije na Bliskom istoku, iz Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrđeno je za Fenu da nema nikakvih naznaka o otkazivanju ovogodišnjeg hadža, te da se sve aktivnosti odvijaju prema planu.

Kako navode, u stalnoj su komunikaciji s Ministarstvom hadža i umre Saudijske Arabije, od kojeg nisu zaprimili informacije koje bi ukazivale na izmjene u organizaciji.

– Da ima bilo kakvih naznaka o otkazivanju, mi bismo imali sigurnu informaciju. Sve se odvija redovno – istaknuto je.

Iz Ureda navode, da su nedavno boravili u Meki i Medini, gdje je situacija uobičajena. Haremi su ispunjeni vjernicima iz cijelog svijeta, a unutrašnji saobraćaj u Saudijskoj Arabiji funkcioniše bez poteškoća.

Naglašavaju da se sve aktivnosti provode uz kontinuirano praćenje sigurnosne situacije, s posebnim fokusom na zaštitu i sigurnost hadžija.

Prva grupa hadžija iz Sarajeva putuje 16. maja, dok je polazak posljednje grupe planiran za 21. maj. Odlasci će biti organizirani kroz dva leta dnevno, dok je za jedan dan planiran i treći let, čime će u roku od šest dana svi hadžije biti prebačeni u Mekku.

Hadž je jedan od pet stubova islama i predstavlja duhovno putovanje koje okuplja milione vjernika iz cijelog svijeta.

Za vjernike iz Bosne i Hercegovine ovo je prilika da ispune jednu od najvažnijih vjerskih dužnosti, te osnaže svoj vjerski i duhovni identitet.

Iz Ureda za hadž i umru poručuju da će nastaviti realizaciju svih aktivnosti u skladu s uputama Ministarstva hadža Saudijske Arabije, uz prioritetno osiguranje sigurnog i nesmetanog boravka hadžija.

