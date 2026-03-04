Ko je Ivan Mišić kome je RS uplatila 1,3 miliona za lobiranje u Americi?

Ivan Mišić prošao je put od člana srbijanske Demokratske stranke (DS) – koju je napustio nakon afere i štrajka glađu – pa do redovnog gosta proruskih medija u Srbiji. Nakon sastanka s Miloradom Dodikom, dodijeljen mu je ugovor vrijedan dva miliona dolara za lobiranje u Americi. Njegovi odgovori Detektoru, ujedno i jedini dosadašnji javni istup o tom poslu, samo su povećali broj pitanja o ovom ugovoru koji se trenutno istražuje u BiH.

Poznata beogradska aktivistkinja Sonja Licht nije se isprva mogla sjetiti imena Ivana Mišića. Ova osnivačica Beogradskog fonda za političku izvrsnost organizovala je obuke mladih političara. Dobro poznaje političku scenu u ovoj zemlji, ali Ivan se za nju nije ni po čemu isticao.

Još uvijek ima bazu podataka o svim učesnicima pa je zamolila za vrijeme za provjeru.

– Našli smo ga – napisala je nekoliko dana kasnije novinarima Detektora u SMS poruci.

– Bio je član Demokratske stranke. Bio je polaznik Organizacije mladih lidera Srbije 2004, a godišnjeg seminara 2006 – dodala je.

Drugih detalja o njemu nije se mogla sjetiti. Ljudi s kojima je Mišić sredinom 2000-tih, kao član Demokratske stranke, putovao u Sjedinjene Američke Države (SAD) i koji se još uvijek mogu vidjeti na Facebook profilu Američke ambasade u Beogradu, nisu bili raspoloženi da pričaju o njemu za Detektor. Danas je gotovo nemoguće naći bilo koga u Srbiji ko Mišića poznaje, da bi pričao o njemu.

Njegovo ime u Bosni i Hercegovini postalo je poznatije nedavno, kada je otkriveno da mu je Vlada Republike Srpske uplatila više od milion maraka za lobiranje u SAD-u i to na račun firme koju je u Banjoj Luci osnovao samo nekoliko sedmica prije ugovora na adresi poznatog hotela. Ovo je jedan od rijetkih među brojnim ugovorima za lobiranje u SAD-u koji nije potpisan sa američkim lobističkim kućama.

Mišić u srbijanskim televizijskim i internet programima koji ga pozovu u gostovanje voli da priča o svojoj prošlosti i vezama u SAD-u, posebno sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa, ali nakon samo nekoliko rečenica on je prekinuo komunikaciju s novinarkom Detektora uz prijetnju tužbom i blokiranjem na društvenim mrežama.

Uradio je to nakon pitanja zašto je njegova firma odabrana za lobiranje u Americi i zbog čega je osnivao firmu nekoliko sedmica prije potpisivanja ugovora s Vladom RS-a.

Detektor je otkrio da je Mišić od početka 2026. zaledio poslovanje svoje firme u Beogradu koju je osnovao krajem jula prošle godine.

Sastanak s Dodikom prije ugovora

U BiH je krajem godine osnovao kompaniju s kojom je Vlada Republike Srpske ubrzo potpisala ugovor vrijedan dva miliona dolara, od čega je u prvoj tranši Mišiću isplaćeno 1,3 miliona maraka. Na Mišićevom Facebook profilu objavljena je fotografija iz koje je jasno da se prije potpisivanja ugovora sastao s Miloradom Dodikom.

Ovaj sastanak nije najavljen niti o njemu postoje zvanični javni izvještaji. Poput Dodika, Mišić je prošao put od sastanaka s demokratskim vlastima u SAD-u do obožavaoca Donalda Trumpa.

Kao član Demokratske stranke, Mišić je 2006. godine učestvovao u programu za međunarodne posjetioce američkog State Departmenta i boravio u Washingtonu s grupom srbijanskih političara mlađe generacije.

Gosti iz Srbije su, uz Ivana Mišića, bili i Vlajko Senić, tadašnji zamjenik ministra turizma, Nenad Milić, bivši član Liberalno-demokratske partije, i Jovana Tavčar, tada iz Građanskog saveza Srbije. Milić nije želio govoriti o Mišiću.

Učesnici programa su se tada sastali s bivšim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, koji je u tom momentu obavljao funkciju sentora savezne države Delaware.

Samo četiri godine poslije, Mišić je prestao biti član Demokratske stranke.

– On je izbačen iz stranke zbog grubog kršenja statuta i stranačke discipline – potvrđeno je za Detektor iz Demokratske stranke.

Zbog ove odluke DS-a Mišić je 2010. štrajkovao glađu, o čemu su tada izvještavali srbijanski mediji.

– Štrajk glađu koji pominjete je tačan, ali je trajao tri-četiri sata – kazao je jedan od članova DS-a koji poznaje Mišića, uz molbu za anonimnost jer dijeli informacije koje nisu zvaničan stav stranke.

On nema pozitivno mišljenje o Mišićevim privatnim i poslovnim dostignućima i sposobnostima.

– Pa su i ti neki potezi tog tipa bili odraz toga. I tada su nadležni u stranci lako utvrdili da se radi o osobi koja je problematična u tom smislu – dodao je.

Mišić se, nakon razlaza s DS-om, pojavljivao na predizbornim skupovima Vuka Jeremića. Nakon toga, njegovo ime nestaje iz političke javnosti.

Okret prema Rusiji

U posljednjim godinama Mišić mijenja politički kurs. Sredinom 2025. se pojavljuje kao komentator geopolitičkih odnosa na platformama ruskih medija Russia Today i Sputnik, kao i na internet medijskoj platformi Balkan info, na kojoj gosti nerijetko šire teorije zavjera.

Mišić je do nedavno obnašao funkciju potpredsjednika Pokreta “Mi – Snaga naroda”. Pokret predvodi kontroverzni srbijanski doktor Branimir Nestorović, poznat po antizapadnim, antirodnim i antivakcinalnim stavovima, promovisanju različitih teorija zavjera, isticanju bliskosti s Rusijom i istovremeno iskazivanju javne podrške Donaldu Trumpu. Neke od ovih poruka promoviše i Ivan Mišić.

– Mi koji ekstremno simpatišemo Rusku Federaciju znamo koliko oni mogu da budu oštri, konkretni, da kažem hrabri. Veliki stepen razumevanja pokazuju. Mislim da će to ceniti Bela kuća – rekao je Mišić u gostovanju na Russia Today.

Nestorović s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dijeli ideološke stavove. Naročito su složni u promociji antizapadnih i proruskih stavova, te isticanju ideje o jedinstvu Srba.

Mišić je u gostovanju na Balkan infu u oktobru 2025., govoreći o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i načinu njegove vladavine, kazao da je izdao Kosovo i Republiku Srpsku.

U istoj emisiji Mišić je govorio o ranoj političkoj karijeri i članstvu u DS-u navodeći da, sticajem okolnosti, nikada od države nije uzeo ni dinara iako je bio na, navodno, najvišim funkcijama.

– Delom zato što nisam hteo da se prodam za male pare, što bi se reklo. Ne zato što sam dobar, nego zato što sam hteo da budem pametan i gledam u budućnost, a delom zato što mi nisu dali – kazao je.

Govorio je o posjeti SAD-u sredinom 2000-tih, kampanji “tada mladog, potentnog i kognitivno bistrog senatora Bidena”.

– Onda sam imao veliku pauzu, veliku pauzu. Političku, gde sam se bavio kampanjama. I kada su se pojavili gospodin Nestrović, gospodin Pavić, Antonijević, Lukić, profesor Ratko Ristić i da ne nabrajam (…) Ta politika, taj suverenizam, te vrednosti u skladu sa svetskim dešavanjima je nešto što me je privuklo, i onda uz ovakve ili onakve okolnosti sam u toj priči sa njima. Videćemo dokle, dok me profesor Nestorović ne izbaci – rekao je.

Početkom februara, nakon što su informacije o dva miliona dolara vrijednom ugovoru s Vladom RS-a dospjele u javnost, njegova biografija uklonjena je sa stranice Nestorovićevog Pokreta “Mi – snaga naroda”. Iz stranke su Detektoru u telefonskom razgovoru kazali da Mišić više nije član Pokreta. Na upit o razlozima zbog kojih Mišić nije član iz Pokreta su kazali da kadrovske odluke “ne komentarišemo pojedinačno u javnosti”.

Tajni ugovor i navodne veze s Trumpom

Mišić je, u gostovanju na Sputniku, rekao da je bio dio izbornog štaba Donalda Trumpa u tri izborna ciklusa, te da je u posljednjem bio dio tima koji je predvodila Susie Wiles, današnja šefica kabineta Donalda Trumpa koja se smatra jednom od najuticajnijih osoba u sadašnjoj američkoj administraciji.

Mišićevo ime se ne pojavljuje u javno dostupnim podacima Federalne izborne komisije (FEC), niti u registru FARA američkog Ministarstva pravde, bazi podataka o registraciji stranih agenata.

On se nije javljao na broj telefona koji je naveden u imeniku na adresi gdje u Beogradu ima registrovanu firmu.

– Ja sam jedan od onih koji nije bio zaveden pod svojim imenom iz bezbednosnih razloga ekstremnog muslimanskog faktora i portali poput Istraga.ba i sada Bosanski BIRN mi crtaju metu na čelu – naveo je Mišić u odgovoru na upit Detektora o razlozima zbog kojih se njegovo ime ne nalazi u ovim bazama podataka.

Odgovor je upućen sa e-mail adrese beogradske kompanije ALF MEDIA CONSULTING, koju je Mišić osnovao u julu 2025. godine.

Dodao je da članovi izbornih štabova “nigdje u svijetu nisu javno dostupni iz bezbjednosnih razloga”, iako su takvi podaci javno dostupni u SAD-u.

U odgovoru na pitanja Detektora o sklapanju ugovora i kvalifikacijama za obavljanje ovog posla upućenom sa e-mail adrese beogradske kompanije, Mišić je zaprijetio tužbom navodeći da će u skladu sa zakonom reagovati njegov američki i srpski advokat.

Dodao je i da o ugovoru ne može govoriti “zbog ugovora o povjerljivosti” i da je firma osnovana kako bi “osobe koje mogu nešto doprinijeti” imale pravni okvir za rad i plaćanje poreza.

Mišić je potcrtao da je firma “Madisson K. Consulting” osnovana u oktobru, a ugovor s Vladom RS-a potpisan 18. decembra 2025. godine. On, također, u prepisci s novinarima Detektora na Facebooku demantuje pojedine navode objavljene na portalu Istraga, koji je prvi otkrio potpisivanje ugovora.

U tekstu Istrage se navodi da su državni istražioci blokirali transakciju zbog dodatnih provjera i da je Mišić podigao novac nakon što je transakcija obavljena.

– Niko nije nestao u nepoznatom pravcu, porez na dobit i dividendu je uredno plaćen od navedene sume Bosni i Hercegovini sredstva su uredno prijavljena na obe granice. Ja nisam državljanin USA. SIPA nije odblokirala posle pet dana nego posle tri dana nakon što sam bio na ljubaznom razgovoru – naveo je Mišić za Detektor.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva BiH, tokom provjere transakcije od 1,3 miliona maraka Vlade Republike Srpske firmi “Madisson K. Consulting”, državni istražitelji nisu pronašli obilježja krivičnog djela, ali je predmet proslijeđen entitetskim kolegama.

Portal Istraga.ba objavio je da je Mišić do ugovora došao preko Veljka Vukelića, koji se u javnosti spominje kao kum Milorada Dodika. Vukelić je u kratkom telefonskom razgovoru za Detektor potvrdio da poznaje Mišića, ali je negirao da je kumovao potpisivanju lobističkog ugovora s Vladom RS-a.

Iz Vlade RS-a nisu odgovorili na upite Detektora o tome na koji način je baš Mišić odabran da odradi posao lobiranja za dva miliona dolara i koje su njegove reference.

Nakon što je objavljena vijest o ugovoru sa tek osnovanom firmom “Madisson K. Consulting”, premijer Republike Srpske Savo Minić na press konferenciji je izjavio da je angažovanje lobističkih kuća u inostranstvu legitimna praksa, uporedivši lobiranje s “odrađivanjem” vozačkog ispita, prenosi BN Televizija.

– Recite mi, šta se danas može odraditi kad neko polaže vozački? Kaže se ‘hajde vidite tamo malo, pomozite’. U Americi i u drugim državama imate lobističke kuće i samo tako se to i može raditi, i dok ne dođe da se to može raditi tako i kod nas, to će se onda zvati mito i korupcija – kazao je Minić.

