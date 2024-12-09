Majka brutalno ubila kćerku (4), spasioci ostali u šoku: “Mnogi nikada u cijeloj karijeri ne dožive nešto slično”

Jeziv zločin dogodio se u stanu u njemačkom gradu Traunštajnu u utorak poslijepodne, kada je majka (41) navodno ubila svoju četverogodišnju kćerku. Oko 15:35 jedan svjedok je pronašao beživotno tijelo djeteta u stanu u centru grada i odmah obavijestio hitne službe. Policija i ljekari zatekli su potresan prizor po dolasku.

Prema pisanju lista Bild, 41-godišnja žena pronađena je bez svijesti na stepeništu, a navodno je pala niz stepenice. Policija je mrtvo dijete pronašla sprat iznad. Pored tijela kćerke ležao je dugačak nož, a na njenom tijelu uočene su ubodne rane.

Žena je prevezena u bolnicu s lakšim povredama, a u početku ju je čuvala policija. Ljekari su potvrdili da je njeno stanje stabilno. Za sada nema naznaka da su u incident uključene druge osobe.

Kriminalistička policija i javno tužilaštvo u Traunštajnu (Bavarska) preuzeli su istragu.

– Trenutno postoje snažne indicije da je 41-godišnja njemačka državljanka 24. februara svom djetetu nanijela smrtonosne povrede, a potom povrijedila samu sebe – izjavio je portparol policije. O ocu i drugim rođacima preminule kćerke brine tim za krizne intervencije.

Apsolutni izuzetak

Ovaj događaj predstavlja ogroman teret ne samo za porodicu, već i za pripadnike hitnih službi. Bavarski Crveni krst, na upit lista Bild, saopštio je da je riječ o izuzetno stresnoj intervenciji,piše Avaz

– Ovakva intervencija je apsolutni izuzetak čak i za naše najiskusnije spasioce. Mnogi, srećom, nikada u cijeloj karijeri ne dožive nešto slično – rekao je portparol.

Majka smještena u psihijatrijsku bolnicu

– Naši spasioci su takođe ljudi i ovakva iskustva ih duboko pogađaju. Intervencija je obavljena krajnje profesionalno, ali doživljaj ostavlja trag, izaziva tugu i potresenost. Zato smo svim pripadnicima hitnih službi ponudili podršku kroz naš program psihosocijalne hitne pomoći, kako bi dugoročno mogli da obrade ono što se dogodilo – dodao je portparol.

Tačne okolnosti ovog tragičnog incidenta još uvijek nisu poznate, a istraga je u toku.

