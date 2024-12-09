Vlada FBiH demantovala Kabirija: “Niko osim Energoinvesta nema pravo uvoza gasa”

z Ministarstva koje vodi Vedran Lakić saopćeno je da je u bosanskohercegovačkom entitetu Federaciji BiH jasno definisano ko ima pravo uvoza i prodaje prirodnog gasa.

“U skladu s važećim propisima, pravni osnov za uvoz i prodaju prirodnog gasa ima isključivo Energoinvest d.d. Sarajevo”, naveli su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH,pišu Vijesti

Naglašeno je da memorandumi o razumijevanju nisu pravno obavezujući dokumenti te ne mogu predstavljati dozvolu za obavljanje djelatnosti uvoza gasa niti mijenjati postojeće zakone. Ministarstvo upozorava da javno predstavljanje budućih aranžmana bez saglasnosti nadležnih institucija može dovesti u zabludu domaću i međunarodnu javnost.

Lakić je istakao da energetska sigurnost “nije pitanje marketinga, nego odgovornosti i zakona”, dodajući da Federacija BiH intenzivno radi na projektu Južne interkonekcije kao ključnom pravcu diverzifikacije snabdijevanja gasom i pristupa LNG-u na svjetskom tržištu.

Poručio je i da su privatne kompanije dobrodošle kao kupci gasa, ali isključivo u okviru zakonski definisanog sistema i institucionalnih odluka.

