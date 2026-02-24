Čović komentarisao reakcije koje su uslijedile nakon fotografije s Thompsonom: “Dalje prste od hrvatskog naroda”

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović komentarisao je reakcije koje su uslijedile nakon fotografije s Markom Perkovićem Thompsonom, evropski put BiH te predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini s fokusom na izbor člana Predsjedništva BiH.Govoreći o nedavnoj fotografiji s Thompsonom, koja je izazvala burne reakcije, uključujući i oštru kritiku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, Čović je izrazio zadovoljstvo dugogodišnjim poznanstvom s muzičarem.

Kazao je kako Thompson drži “posebnu nišu” na muzičkom tržištu, promičući vrijednosti domoljublja, bogoljublja i poštovanja prema čovjeku.

Komentirajući kritike, Čović je tokom gostovanja na RTV HB poslao poruku “nadničarima u politici” i “samoprozvanim analitičarima” koji su ovu situaciju iskoristili za špekulacije:

– Dalje prste od hrvatskog naroda – rekao je Čović naglašavajući da su Hrvati kroz stoljeća dokazivali svoju pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje, kako je rekao, i on zagovara.

Kažnjavanje veličanja fašizma

Čović je ponovio da se rado susreo s Perkovićem:

– Hrvatski narod je predvodnik svih najvećih civilizacijskih evropskih vrijednosti i to će ostati – naveo je.Upitan o inicijativi predsjednika SDP-a Nermina Nikšića o zakonskom kažnjavanju veličanja fašizma, Čović je rekao:

– Slažem se s gospodinom Nikšićem. Možemo usvojiti takav zakon da osudimo apsolutno sve totalitarizme, sve nacizme, fašizme i komunizam.

Također je odbacio bilo kakve pokušaje nametanja historijskog tereta hrvatskom narodu ili pojedincima u njegovo ime. Pojasnio je: “Zato ponavljam svoju poruku – dalje prste od Hrvata u BiH.”

Istakao je da Hrvati moraju biti legitimno predstavljeni kako bi štitili vrijednosti i učestvovali u izgradnji Bosne i Hercegovine, bez nametanja tuđih promišljanja.

Komentarišući Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu BiH, upozorio je na “nevjerodostojnost” politike onih koji kritikuju:

– Mi smo zadnjih nekoliko sjednica Doma naroda insistirali da prve tačke budu Zakon o VSTV-u i Zakon o sudu, a upravo ti koji predstavljaju i gospodina Konakovića u tim institucijama uvijek insistiraju da druge tačke dobiju prioritet.

Dodao je da partnerstvo funkcioniše te da predstavnici Hrvata neće dopustiti da ih se opterećuje optužbama o rušenju evropskog puta.

Dogovor o zakonima

Osvrnuvši se na prekinutu sjednicu Doma naroda, pojasnio je da je kompromis postojao, ali da prijedlog ministra pravde Davora Bunoze nije mogao proći Vijeće ministara. Kolegij je stoga predložio da ta dva zakona idu na sjednicu u izvornom obliku.

Ocijenio je da su zastoji u posljednje tri godine, između ostalog, posljedica djelovanja “dva bošnjačka člana Predsjedništva koji još uvijek žele od BiH napraviti građanski, unitarni model”.

Poručio je da takav koncept nije funkcionisao proteklih trideset godina, niti će u naredna tri desetljeća.

– Što se prije okrenemo svojoj budućnosti, prepoznamo da je ovo naša domovina koja funkcioniše po Ustavu koji imamo sada, dok se ne donese novi Ustav – naglasio je Čović, dodajući da se i eventualni novi Ustav mora mijenjati po postojećem modelu.

Predstojeći izbori

Komentarišući najavu kandidature Slavena Kovačevića, člana Demokratske fronte i savjetnika Željka Komšića, Čović je rekao da je najbolje ne komentarisati takve izjave jer same govore o apsurdu:

– I sad imate dva naprema jedan. Imate dva bošnjačka člana Predsjedništva. Što smo dobili, a šta će biti ako s druge strane bude legitimni predstavnik hrvatskog naroda – upitao je Čović, poručivši da će Hrvati graditi svoju domovinu u kojoj “nikada neće biti dva naprema jedan”,piše Avaz

Kao primjer američke diplomatije naveo je situaciju s Miloradom Dodikom. Podsjetio je da je Dodik prije godinu dana bio pod teretom američkih sankcija, a potom su mu “preko noći” ta ograničenja skinuta i otvorena vrata za razgovore.

Ponovo se osvrnuo na važnost američke uloge u BiH, uključujući i administraciju Donalda Trumpa, ali je upozorio da mala država poput BiH teško dolazi u fokus u geopolitičkim krizama i preslagivanjima.

Na pitanje o svojoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH, Čović je odgovorio da se neće kandidovati i podsjetio da to nije učinio ni na prethodnim izborima.

Dodao je da će HDZ sredinom marta objaviti ime svog kandidata i izrazio uvjerenje da će svi unutar HNS-a podržati njihovog kandidata, kao što je bio slučaj sa Borjanom Krišto prije četiri godine.

