Englezi oduševljeni Mostarom i BiH: Nismo ni čuli za ovo mjesto, a tako je lijepo!

Veliki broj navijača stigao je iz Engleske na utakmicu Zrinjski – Crystal Palace i dobar dio njih se odlučio prvo provesti dan-dva u Sarajevu, pa se potom zaputiti ka Mostaru na dan utakmice. Ovi drugi su boravili samo u Mostaru, obilazivši sve ljepote grada na Neretvi.

Iako smo kao društvo skloni biti samokritični, čak do te mjere da tvrdimo kako “nigdje nije gore”, Englezi su nam ponovo otvorili oči.Na stotine ispisanih pozitivnih komentara dokaz su da BiH i njeni gradovi itekako imaju šta da ponude strancima, koji sigurno nisu bez razloga ostali toliko oduševljeni našom zemljom i posebno ljudima.

“Bosanci su istinski predivni ljudi. Imao sam toliko sjajnih susreta u proteklih nekoliko dana. Pravo blago”, glasi jedan od tweetova, dok se u drugom navodi: “Ovo je predivno mjesto. Najbolja stvar vezana za Konferencijsku ligu je što vidimo ova ‘random mjesta’ za koja nikada nismo čuli. Tada shvatimo koliko toga lijepog ima za vidjeti na svijetu”.

“Vožnja od Sarajeva do Mostara je jedna od najnerealnijih vožnji ikada”, “Jedno od najautentičnijih mjesta u Evropi”, “Bosna je prelijepa, čak i po kiši. I da, boja ove rijeke je realna”, napisao je jedan korisnik uz snimak Neretve.Neki od engleskih navijača posjetili su i Blagaj. “Spontana posjeta Blagaju, otprilike 15 minuta od Mostara. Impresivno je!”.

Mostar je dojmio i administratore zvaničnog profila Crystal Palacea, koji su napravili sjajan video sa ulica i pored toga imali još nekoliko objava posvećenih bh. gradu.

Zanimljivo da su se nakon svih ovih komentara javili i navijači Aston Ville, koji su također igrali protiv Zrinjskog prije nešto više od dvije godine. I ta utakmica je, baš kao i ova protiv Crystal Palacea, završena rezultatom 1:1, a Villinim navijačima je očito ostala u dugom sjećanju.

“I dalje moje najdraže evropsko gostovanje”, piše X account pod nickom Home Of The Villa.

Jedino što su navijači Crystal Palacea, a ranije i Aston Ville, isticali kao loše, ili bolje reći čudno, jeste gostujući sektor na stadionu Pod Bijelim brijegom na kojem su boravili. Neki su ga prozvali “zatvorom”, a fotografije iz tog sektora proširile su se po brojim Ultras stranicama na društvenim mrežama,pišu Vijesti

Na kraju, činjenica je da Mostar postaje vrlo atraktivna fudbalska destinacija i da će se, nakon ovih iskustava navijača Ville i Palacea, mnogi stranci sutra obradovati kada za protivnika u Evropi dobiju Zrinjski ili Velež. Fudbal je širom Evrope i svijeta u službi turizma, pa možemo biti sretni što se i na taj način BiH polako pozicionira na svjetsku mapu kao “must visit” destinacija.

Facebook komentari