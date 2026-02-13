State Department o Dodikovoj izjavi: SAD podržavaju teritorijalni integritet BiH

Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine te će se suprotstaviti svim postupcima koji prijete destabilizacijom, izjavio je u četvrtak portparol američkog State Departmenta za Radio Slobodna Evropa (RSE), povodom izjava Milorada Dodika.Dodik je početkom sedmice rekao da je politički cilj njegove stranke „pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti“, dodavši da Republika Srpska ima prijatelje, među kojima je naveo i novu američku administraciju.

Na upit RSE-a o Dodikovoj izjavi, portparol State Departmenta istakao je da „SAD nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine“.

„Sjedinjene Države će nastaviti koristiti svoje diplomatske alate kako bi podržale stabilnost BiH i suprotstavile se postupcima koji uvode prijetnje nestabilnosti. Budućnost Bosne i Hercegovine je u rukama njenih građana. Podstičemo sve lidere da se fokusiraju na osiguravanje stabilnosti i prosperiteta koji njihovi građani zaslužuju“, rekao je portparol State Departmenta.

Dodik je, dan nakon što je kandidat SNSD-a Siniša Karan pobijedio na ponovljenom glasanju za predsjednika Republike Srpske, rekao kako je „Bosna i Hercegovina srušena“, te da „želi dio onoga koji nam pripada“.

„Pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti je naš politički cilj. I nećemo odustati. Vjerujemo da, ukoliko dođe do vraćanja ovih nadležnosti RS-u, mi smo spremni da ostanemo u dejtonskoj arhitekturi. U ovome nećemo ostati sigurno“, rekao je na konferenciji za novinare.

Dodik je naveo da Republika Srpska ima „prijatelje i neprijatelje“.

„Naši prijatelji su Ruska Federacija, nova američka administracija, Izrael, Mađarska, Srbija, dio Crne Gore. Hoćemo da kažemo da smo svjesni naših neprijatelja. Muslimani, političko Sarajevo, muslimansko Sarajevo je naš neprijatelj“, rekao je Dodik.

Najavio je da će SNSD „vrlo brzo“ u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznijeti prijedlog kojim se traži povrat prenesenih nadležnosti iz Dejtonskog sporazuma, kao „uslov za bilo kakav razgovor o Bosni i Hercegovini“.

„To se odnosi na vojsku, graničnu policiju, obavještajnu službu, da se ukinu Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da se model fiskalnog sistema vrati u nadležnost RS-a, da se budžet BiH kreira na bazi rotacija iz budžeta entiteta i da nema izvorne prihode“, kazao je Dodik,pišu Vijesti

Narodna skupština RS-a usvojila je u oktobru prošle godine zakon o prestanku važenja spornih zakona, zbog čijeg je potpisivanja, između ostalog, Dodik osuđen na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od šest godina.

Riječ je o Zakonu o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izbornom zakonu RS-a, Zakonu o zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakonu o dopuni Krivičnog zakonika RS-a, te Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću RS-a. Prethodno je ove zakone nevažećim proglasio Ustavni sud BiH.

Povodom posljednjih Dodikovih izjava, zvaničnici Evropske komisije naveli su da „svi politički akteri, bez obzira na to da li su na funkciji ili ne, treba da se uzdrže i odreknu provokativne retorike i postupaka koji podstiču razdor, uključujući i dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.“

Facebook komentari