Cijena nafte raste, pogledajte koliko je dizel poskupio u BiH

Prema podacima američkog NBC Newsa, cijena sirove nafte Brent u četvrtak je nakratko dostigla gotovo 106 dolara po barelu, a trgovanje je zaključeno na 104,28 dolara, što predstavlja dnevni rast od četiri posto. Istovremeno, cijena američke sirove nafte završila je dan na 91,49 dolara po barelu, uz povećanje od 3,6 posto.

Tržište nije zabilježilo značajnije smirivanje ni nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države neće nastaviti napade na Iran prije izbora za Kongres. Dodatni rast cijena zabilježen je u Evropi, gdje su terminski ugovori za dizel poskupjeli šest posto.

Pokušaji ublažavanja poskupljenja

Grupa sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja (G7) prošle sedmice najavila je mjere s ciljem ublažavanja pritiska na tržište energenata. Kako je prenio Reuters, planirano je oslobađanje 100 miliona barela nafte iz strateških rezervi, a taj proces trebao bi se odvijati tokom četiri mjeseca.

Značajne količine dizela trebale bi biti dostupne već u prvih 20 dana provođenja mjera. Koordinaciju aktivnosti preuzela je Međunarodna agencija za energiju.

Sličan potez povučen je i u martu, kada je zbog rata s Iranom pokrenuto najveće oslobađanje naftnih rezervi u historiji, u ukupnoj količini od 400 miliona barela.

Obnova zaliha mogla bi potrajati godinama

Analitičari upozoravaju da bi korištenje strateških rezervi moglo donijeti samo kratkoročno olakšanje ako snabdijevanje naftom i naftnim derivatima s Bliskog istoka nastavi biti ograničeno, prenosi Oilprice.

Na moguće dugoročne posljedice upozorio je i čelnik saudijske naftne kompanije Saudi Aramco. Prema navodima CNBC-a, oporavak svjetskih zaliha nafte nakon poremećaja u snabdijevanju mogao bi trajati i do dvije godine,pišu Vijesti

Rast cijena na međunarodnom tržištu već se odražava na troškove vozača u Bosni i Hercegovini. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela iznosila je 3,73 KM po litru.

U odnosu na 7. august, dizel je poskupio za 35 feninga po litru, odnosno 10,4 posto. Najviša prosječna cijena tokom posmatranog perioda zabilježena je 29. septembra, kada je litar ovog goriva koštao 3,79 KM.

Prosječna cijena benzina Super 95 iznosi 3,39 KM po litru, dok se tečni naftni plin (LPG) u prosjeku prodaje za 1,40 KM po litru.

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