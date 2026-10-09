Muzika

Hadžihafizbegović ispričao kako je Halid Bešlić reagovao na molbu da pjeva na svadbi: Njegov potez govori sve, ljudska gromada

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Objavljeno prije 1 sat

Glumac je ispričao anegdotu koja pokazuje koliko je Halid bio velikodušan i jednostavan čovjek

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović prisjetio se svog prijatelja, legendarnog pjevača Halida Bešlića, ispričavši anegdotu koja pokazuje koliko je bio velikodušan i jednostavan čovjek.

Tokom gostovanja na televiziji K1, Hadžihafizbegović ispričao je kako je jedan čovjek prišao Bešliću i zamolio ga da otpjeva pjesmu na svadbi njegove kćerke, koja se održavala u susjednoj sali. Nije pitao za cijenu, već je samo želio da svojoj kćerki priredi posebno iznenađenje

Bešlić je u prvi mah odbio molbu, a čovjek je, ne želeći da insistira, krenuo prema izlazu. Međutim, upravo tada uslijedio je neočekivan obrat.

– Kako on hvata za šteku, kaže Halid: “Gospodine, mogu li ja otpjevati pet pjesama vašoj kćerki, da mi ništa ne platite? – ispričao je Hadžihafizbegović.

Pjevač je potom otišao u salu i pola sata besplatno pjevao na svadbi. Ova priča još jednom podsjeća na ljudsku stranu Halida Bešlića, kojeg publika pamti ne samo po pjesmama nego i po dobroti, skromnosti i velikom srcu. Na društvenim mrežama mnogi su se složili da je bio čovjek za pamćenje,piše Avaz


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