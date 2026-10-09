Hercegovački derbi u Mostaru otvara 9. kolo WWin lige BiH: Velež dočekuje Široki Brijeg

Završetak reprezentativne pauze, kao i obično, označava povratak WWin lige Bosne i Hercegovine.Velež i Široki Brijeg otvaraju 9. kolo

Prvenstvo naše države nastavlja se hercegovačkim derbijem koji će večeras odigrati Velež i Široki Brijeg.

Rođeni će na svom terenu dočekati Širokobriježane u okviru 9. kola i pokušati ostvariti treću pobjedu ove sezone.

Velež je daleko od igara iz prethodnih sezona što najbolje ilustruje i činjenica da nakon osam odigranih kola zauzimaju pretposljednju 9. poziciju sa samo 7 osvojenih bodova i gol-razlikom 6:14.

U dosadašnjem dijelu prvenstva upisali su tek 2 pobjede, jedan remi i pet poraza, a loši rezultati doveli su i do smjene na trenerskoj klupi.

Milanović protiv bivšeg kluba

Umjesto Ibre Rahimića trenersku palicu Veleža preuzeo je Damir Milanović koji je u redove Rođenih stigao iz Širokog Brijega.

To će biti još jedan od razloga zašto će večerašnji meč biti posebno zanimljiv, s obzirom da će Milanović, samo nekoliko sedmica nakon što je kao trener vodio Širokobriježane, biti na suprotnoj strani svog doskorašnjeg tima.

Širokobriježani u lošoj formi

Kada je riječ o ekipi Širokog Brijega, njihovi rezultati u posljednje vrijeme daleko su od zadovoljavajućih.Nakon dobrog ulaska u sezonu gdje su upisali dvije pobjede i remi, uslijedio je niz od pet utakmica bez pobjede.

U tom periodu Široki Brijeg je upisao remije sa Željezničarom i BSK-om te poraze od Sarajeva, Zrinjskog i Borca,piše Avaz

Na tabeli Široki Brijeg zauzima 5. poziciju, ali sa tek dva boda više od devetoplasiranog Veleža, pa je jasno da večerašnji meč i njegov ishod mogu, barem na kratko, promijeniti dosta toga.

Utakmica na stadionu Rođeni igra se sa početkom od 18:00h.

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