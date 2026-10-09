Maleni Uroš izlazi na teren sa igračima BiH protiv Rumunije

Simpatičnom Urošu je to prvo palo na pamet na času pravoslavne vjeronauke, a crtež odražava njegove najdublje i najiskrenije, čiste dječačke emocije.

Edin Džeko je Urošev najdraži fudbaler i ovaj dječak još nije prežalio to što se legendarni Dijamant oprostio od našeg nacionalnog tima.

Ali, doživio je da mu se Džeko obrati. Edin nije ostao imun na ovu prelijepu priču iz Banje Luke, pa je iste večeri poslao Urošu video poruku u kojoj ga je pozdravio.Međutim, Uroša tek čekaju velika iznenađenja. Njegova majka Maja je ekskluzivno za Vijesti.ba otkrila da će njen sin 17. novembra izaći sa našim reprezentativcima na teren Bilinog polja uoči utakmice posljednjeg kola Lige nacija protiv Rumunije.

Na našem portalu i YouTube kanalu pogledajte reportažu iz Banje Luke, gdje nam je maleni Uroš ispričao nekoliko zanimljivih detalja, ali i otkrio svoj novi nadimak.

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