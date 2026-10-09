Meteorolozi: Spremite kišobrane i topliju odjeću

Stručnjaci sa stranice BH Meteo su za dane pred nama najavili nestabilno vrijeme praćeno padavinama.

Osim toga, građanima su preporučili i nošenje slojevitije odjeće.

“Na karti u prilogu očekivana količina padavina do kraja ove sedmice. Glavnina kiše očekuje nas za vikend uz pravi jesenji ugođaj i u mnogim krajevima dugotrajnu, pa i cjelodnevnu kišu,pišu Vijesti

Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na zapadu Bosne uz prognozirane količine između 30 i 80 l/m2, uz lokalno jače pljuskove sa grmljavinom u dijelovima sjeverne i zapadne Hercegovine do oko 125 l/m2.

U ostatku zemlje količina padavina između 10 i 30 l/m2, najmanje kiše na istoku zemlje. Pored kišobrana, pripremite i topliju garderobu obzirom da se uz kišu očekuje i osjetniji pad temperatura”, poručili su.

Facebook komentari