BiH

Meteorolozi: Spremite kišobrane i topliju odjeću

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Objavljeno prije 21 minuta

Nakon dugotrajnog perioda sušnog vremena, meteorolozi su za naredne dani najavili značajne količine padavina.

Stručnjaci sa stranice BH Meteo su za dane pred nama najavili nestabilno vrijeme praćeno padavinama.

Osim toga, građanima su preporučili i nošenje slojevitije odjeće.

“Na karti u prilogu očekivana količina padavina do kraja ove sedmice. Glavnina kiše očekuje nas za vikend uz pravi jesenji ugođaj i u mnogim krajevima dugotrajnu, pa i cjelodnevnu kišu,pišu Vijesti

Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na zapadu Bosne uz prognozirane količine između 30 i 80 l/m2, uz lokalno jače pljuskove sa grmljavinom u dijelovima sjeverne i zapadne Hercegovine do oko 125 l/m2.

U ostatku zemlje količina padavina između 10 i 30 l/m2, najmanje kiše na istoku zemlje. Pored kišobrana, pripremite i topliju garderobu obzirom da se uz kišu očekuje i osjetniji pad temperatura”, poručili su.


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