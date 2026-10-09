Dnevni horoskop za 9. oktobar 2026.

Ovan

Posao: Ne donosite odluku pod pritiskom, jer vam je potrebno još malo vremena da sagledate sve okolnosti. Ljubav: Partner pokazuje emocije kroz dela, dok slobodni Ovnovi mogu da privuku pažnju osobe koju sreću kroz posao. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Stiže vest koja menja vaš plan za naredne dane, ali vam na kraju ide u prilog. Ljubav: Jedan iskren razgovor vraća bliskost koju ste u posljednje vrijeme izgubili. Zdravlje: Prijaće vam laganija hrana i više tečnosti.

Blizanci

Posao: Neko primećuje vaš trud i daje vam priliku da pokažete šta znate. Ljubav: Slobodni Blizanci mogli bi da dožive zanimljiv susret na mjestu na kojem ga najmanje očekuju. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i manje mentalnog opterećenja.

Rak

Posao: Završavate zadatak koji vam je dugo stajao nad glavom i konačno osećate olakšanje. Ljubav: Ne vraćajte se na stare rasprave, jer danas možete da napravite mnogo ljepši korak naprijed. Zdravlje: Obratite pažnju na leđa i pravilno držanje.

Lav

Posao: Neočekivana prilika može da vas izvede iz rutine i pokaže vam novi pravac. Ljubav: Privlačnost je naglašena, a slobodni Lavovi mogu da započnu zanimljivu komunikaciju. Zdravlje: Imate dovoljno energije, ali nemojte je trošiti na nevažne stvari.

Djevica

Posao: Jedna informacija koju danas saznate pomoći će vam da izbjegnete grešku. Ljubav: Partneru je potrebno više nježnosti, dok slobodne Djevice mogu da se zainteresuju za osobu koja im je dugo bila samo prijatelj. Zdravlje: Moguća je pojačana nervoza i potreba za odmorom.Vaga

Posao: Saradnja sa osobom kojoj vjerujete donosi bolje rezultate nego pokušaj da sve uradite sami. Ljubav: Dan je povoljan za pomirenje, dogovor i pokazivanje emocija bez suvišnih riječi. Zdravlje: Kratka šetnja ili lagano vežbanje pomoći će vam da se opustite.

Škorpija

Posao: Moraćete da presiječete dilemu koja vas već neko vreme usporava. Ljubav: Ne skrivajte ono što osećate – partner bi mogao da vas iznenadi razumevanjem, a slobodne Škorpije privlači osoba snažnog karaktera. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor.

Strijelac

Posao: Danas možete da napravite korak koji će imati veći značaj nego što vam se u početku čini. Ljubav: Slobodni Strelčevi dobijaju pažnju osobe iz šireg društvenog kruga, dok zauzeti uživaju u opuštenijem danu sa partnerom. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost,piše Mondo

Jarac

Posao: Nečije obećanje ne uzimajte zdravo za gotovo – proverite detalje prije nego što napravite sljedeći potez. Ljubav: Partner očekuje konkretnu podršku, a ne samo lijepe riječi. Zdravlje: Moguća je iscrpljenost ako preuzmete previše obaveza.

Vodolija

Posao: Ideja koju ste do sada držali za sebe danas može da privuče pažnju prave osobe. Ljubav: Neočekivan susret ili poruka vraća vam osmijeh na lice. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora od telefona i računara.

Ribe

Posao: Ne dozvolite da tuđe sumnje utiču na vaše odluke – dobro znate koliko vredite. Ljubav: Emotivna osoba iz vašeg okruženja konačno pokazuje šta osjeća, dok zauzete Ribe očekuje nežniji razgovor sa partnerom. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna i pokušajte da usporite pred spavanje.

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