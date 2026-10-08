Parlament FBiH će doživjeti velike promjene: Svega 29 od 98 zastupnika iz prošlog saziva će biti i dalje tu, ovo su njihova imena

Ukoliko ne bude promjena u rezultatima koji pristižu poštom, ali i ukoliko kasnije neko od zastupnika ne ode u izvršnu vlast, iz starog saziva Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 98 zastupnika u novom sazivu ćemo gledati svega 29 istih zastupnika. To znači da ćemo gledati svega 29,59 posto istih zastupnika iz prošlog mandata.

Što se tiče ostatka zastupnika, ne znači da su svi ostali bez mandata, nego su neki bili i kandidati za druge nivoe vlasti i uspjeli su dobiti podršku, dok dio njih nije, ali dio zastupnika nije uopšte bio kandidat na izborima, poput SDP-ovog Razima Halkića.

Što se tiče SDA, oni će u ovom sazivu imati 32 zastupnika. Kada je riječ o zastupnicima iz prošlog mandata, 11 zastupnika je identično kao u prošlom mandatu.

Riječ je o Hamdiji Abdiću Tigru, Adnanu Efendiću, Jasmini Biščević-Tokić, Miralemu Galijaševiću, Aliji Jusiću, Meliki Mahmutbegović, Indiri Omeragić, Edini Smajić, Harisu Šabanoviću, Biseniji Mušedinović i Rahimu Gadžiću.

Mandat na ovom nivou vlasti nije dobilo 15 njih iz prošlog saziva. Neki su prešli na drugi nivo vlasti i uspjeli dobiti mandat, dok dio njih nije uspio da dođe do mandata. Riječ je o Begajeti Čaušević, Azmiru Husiću, Adisi Kokić-Hinović, Bajri Makiću, Editi Mazić, Edinu Mušiću, Fahrudinu Skopljaku, Ivici Šariću, Mirsadu Zaimoviću, Salki Zildžiću, Keneli Zuko, Hakiji Bošnjakoviću, Asimu Kamberu, Džani Šačić i Mirzi Bataloviću.

S obzirom da je SDA poboljšala rezultat za šest zastupnika, oni će imati 21 novog zastupnika.

Što se tiče HDZ-a BiH, oni su u prošlom sazivu imali 15 zastupnika, ako računamo i Marija Karamatića, koji je predsjednik HSS-a, koji je na prošlim izborima zajedno nastupao s HDZ-om, dok su sada na 14 zastupnika.

Poboljšan rezultat

Svega četiri zastupnika iz prošlog saziva su, prema trenutnim projekcijama, dobili mandat, a to su: Delfa Dejanović, Mijo Matanović, Kristina Šimović i Marijan Marjanović.

Bez mandata na ovom nivou vlasti ostaju Mladen Bošković, Marija Kikaš, Dario Knezović, Josip Martić, Stanko Musa, Karlo Nevistić, Dajana Frljić, Goran Opsenica, Marko Saraf i Mario Karamatić.

SDP BiH je u prošlom mandatu imao 15 zastupnika, a sada su taj rezultat poboljšali za jednog zastupnika. Od zastupnika iz starog saziva, u Parlamentu FBiH ostaju Nihad Krajinović, Damir Mašić, Ivan Boban, Lana Prlić i Elvir Karajbić.

Bez mandata na ovom nivou vlasti, što se tiče SDP-a, ostaju Siniša Dukić, Razim Halkić, Nijaz Helez, Kadrija Hodžić, Hajrudin Kozarević, Azra Okić, Senad Subašić, Belmin Zukan, Aner Žuljević, Fuad Abaspahić.

Demokratska fronta je imala u prošlom sazivu Parlamenta FBiH 12 zastupnika, a sada su pali na šest. Samo tri zastupnika iz prošlog saziva će biti tu i u ovom, a riječ je o Dennisu Gratzu, Almi Kratini i Marijani Hrvić-Šikuljak. U Parlamentu FBiH više nećemo gledati Zekerijaha Alagića, Mirzu Čelika, Dajanu Čolić, Maru Đukić, Amira Ibrovića, Mahira Mešalića, Alena Mujića, Hajrudina Žilića, Sanela Kajana.

NiP je u prošlom mandatu imao osam zastupnika u Parlamentu FBiH, a sada su pali na sedam. Što se tiče zastupnika koje smo gledali u protekle četiri godine, u naredne četiri ćemo gledati i dalje Admira Čavalića i Rasima Smajlovića. U Parlamentu FBiH više neće biti Alme Beganović, Suade Halilović, Amre Junuzović Kaljić, Amela Mekića, Ajle Milišić-Pepić i Dževahida Sokića.

Naša stranka je pala sa šest na četiri mandata, a svi će pripasti novim zastupnicima. Tako u Parlamentu FBiH neće više biti Mirsada Čamdžića, Mirjane Marinković-Lepić, Dragana Mikovića, Amira Purića, Marka Cvitanovića i Damira Nikšića.

Koalicija NES, PDA i Naprijed sada će imati četiri mandata, a prije četiri godine NES je imao tri mandata, a PDA jedan. NES će imati sva tri nova zastupnika, tako da više nećemo gledati Ildu Alibegović, Irfana Durića i Sandija Salkića, dok kod PDA zastupnica ostaje predsjednica stranke Elzina Pirić,pišu Vijesti

Raguž i Galić ostaju

Stranka za BiH je s tri skočila na devet zastupnika. Samo Edina Gabela je tu od onih iz prošlog manadata, a Harisa Silajdžića i Safeta Omerovića više neće biti.

Hrvatska petorka i HNP, kao opozicione stranke HDZ-u, imat će četiri zastupnika, dok je u prošlom mandatu HDZ 1990 imao tri, HNP jednog, a HRS jednog.

I dalje ćemo u Parlamentu gledati Slavena Raguža i Petra Galića, dok tu više neće biti Luke Faletara, Drage Stanića i Stipe Tokića.

Umjesto POMAK-ove Maje Uremović, u Parlamentu FBiH sada će biti osnivač te stranke Šuhret Fazlić. Nezavisni zastupnik Almedin Aliefendić sa svojom strankom i BH Zelenim nije uspio preći cenzus, tako da ga više neće biti u Parlamentu FBiH.

U Parlamentu FBiH neće više biti ni SBB-ovog Kenana Uzunović, kao ni zastupnika Snage naroda Arnela Isaka, jer ove dvije stranke nisu prešle cenzus.

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