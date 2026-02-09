Osumnjičeni Italijan ispitan u vezi sa ubistvima u “Sarajevo safariju”

Osamdesetogodišnji bivši vozač kamiona iz regije Friuli-Venezia Giulia na sjeveroistoku Italije, prema izvještaju italijanske novinske agencije ANSA, osumnjičen je od strane milanskih tužilaca za “hotimično ubistvo otežano niskim motivima”, prema izvještaju italijanske novinske agencije ANSA.

Advokat Giovanni Menegon rekao je novinarima da je njegov klijent odgovorio na pitanja tužilaca i policije i “ponovno potvrdio svoju potpunu nevinost”.

Milanski tužioci nisu odgovorili na zahtjeve AFP-a za komentar.

U oktobru su tužioci otvorili istragu o onome što su italijanski mediji nazvali “vikend snajperistima” ili “ratnim turistima”: uglavnom bogatim, ljubiteljima oružja, simpatizerima krajnje desnice koji su se navodno okupljali u Trstu i odvođeni na brda oko Sarajeva gdje su pucali na civile iz zabave.

Tokom skoro četverogodišnje opsade Sarajeva koja je počela u aprilu 1992. godine, snage bosanskih Srba su, prema zvaničnim podacima, ubile oko 11.541 muškaraca, žena i djece, a više od 50.000 ljudi je ranjeno.

List Il Giornale je prošle godine izvijestio da su potencijalni snajperisti plaćali snagama bosanskih Srba do ekvivalenta od 100.000 eura (115.000 dolara) dnevno da pucaju na civile ispod njih.

Osumnjičeni – kojeg je italijanska štampa opisala kao entuzijastu za lov i nostalgiju za fašizmom – navodno se javno hvalio da je išao u “lov na ljude”.

Izjave svjedoka, posebno stanovnika njegovog sela, pomogle su istražiteljima da pronađu osumnjičenog, rekla je za AFP slobodna novinarka Marianna Maiorino.

– Prema svjedočenjima, on bi svojim prijateljima u seoskom baru pričao o tome šta je radio tokom rata na Balkanu – rekla je Maiorino, koja je istraživala optužbe i sama je ispitana u okviru istrage.

Osumnjičeni je „opisan kao snajperist, neko ko je uživao ići u Sarajevo da ubija ljude“, dodala je.

Osumnjičeni je u nedjelju rekao lokalnim novinama Messaggero Veneto da je bio u Bosni tokom rata, ali „zbog posla, a ne zbog lova“. Dodao je da su njegove javne izjave bile pretjerane i da „nije bio zabrinut“.

Istraga je otvorena prošle godine nakon žalbe koju je podnio italijanski novinar i pisac Ezio Gavanezzi, na osnovu navoda otkrivenih u dokumentarcu „Sarajevo Safari“ slovenačkog reditelja Mirana Županića iz 2022. godine.

Gavanezzija je u augustu 2025. godine kontaktirala bivša gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, koje je podnijela tužbu u BiH 2022. godine nakon što je isti dokumentarac emitiran.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je u petak za AFP da specijalni odjel za ratne zločine istražuje navodne strane snajperiste tokom opsade Sarajeva.

Bosanski tužioci su krajem prošle godine zatražili informacije od italijanskih kolega, a istovremeno su kontaktirali i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, navodi se. To tijelo obavlja neke od funkcija koje je ranije obavljao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju,piše Vijesti

Gradsko vijeće Sarajeva prošlog mjeseca je usvojilo odluku kojom se sadašnji gradonačelnik Samir Avdić ovlašćuje da se “pridruži krivičnom postupku” pred italijanskim sudovima kako bi podržao italijanske tužioce.

Facebook komentari