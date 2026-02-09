DM i Lidl pomeli konkurenciju: Ovi jeftini gelovi za tuširanje dobili su najbolje ocjene na testu

Bilo za buđenje ujutro ili za opuštanje nakon dugog dana: svježe tuširanje razbuđuje duh i popravlja raspoloženje. Tim su radosniji pozitivni rezultati testiranja organizacije Öko-Test (izdanje 4/2025), jer su gotovo svi gelovi za tuširanje u aktualnom testu preporučljivi. Samo je jedan proizvod pao na ispitu s ocjenom „nedovoljan“.

Gelovi za tuširanje iz supermarketa: Kvaliteta ispod 1 eura oduševljava

Öko-Test je ispitao 35 parfumiranih gelova za tuširanje iz različitih drogerija, supermarketa i diskonta. Često je upravo miris presudan pri odabiru, zbog čega mnogi potrošači mirišu proizvod već u trgovini prije kupnje, prenosi Fenix-magazin.

Od ispitanih proizvoda, njih 11 bili su certificirani prirodni kozmetički proizvodi. Cijene ovih gelova za tuširanje kreću se između 0,38 eura i 16 eura za 250 mililitara. Laboratorij je istraživao prisutnost alergenih mirisa, mošusnih spojeva (sintetičkih mirisa) i drugih štetnih tvari.

Također su ocijenjeni pakiranje i deklaracija. Na testu su gotovo svi gelovi za tuširanje prošli s ocjenom „vrlo dobar“ ili „dobar“.

Vlastite marke uvjerile cijenom i kvalitetom

Brendirani proizvodi poput „Energy Aroma-Duschgel“ od Welede i „Alverde Pflegedusche Zeit für Glück“ iz dm-a dobili su izvrsne ocjene. Također je i najskuplji proizvod u usporedbi, „L’Occitane Verveine“ (16 eura), dobio najbolju ocjenu.

U pogledu omjera cijene i kvalitete, najbolje stoji „Balea frische Energie Family“ iz dm-a za samo 0,38 eura. Vlastite marke poput „Cien“ iz Lidla i „elkos“ iz Edeke također su dokazale da dobri gelovi za tuširanje ne moraju nužno biti skupi,prenosi Depo

Playboy loše ocijenjen: Umjetni miris može biti štetan

Jedino „Play It Sexy“ gel za tuširanje brenda Playboy nije uspio zadovoljiti kriterije. Negativno je istaknut jer sadrži mošusni spoj pod nazivom Galaxolid. Za ovaj umjetni spoj sumnja se da utječe na hormonski sustav, a u okolišu se iznimno teško razgrađuje.

Što se tiče ambalaže, manje od polovice proizvođača moglo je dokazati da koristi recikliranu plastiku. Ipak, potrošači u većini slučajeva mogu bez straha birati kvalitetne i ekološki prihvatljive gelove za tuširanje u njemačkim trgovinama.

