Helez: Pozivam Dodika da pokuša otcjepljenje, spremni smo

U svojoj objavi, Helez je naglasio da građani koji vole Bosnu i Hercegovinu nisu ni naivni ni pasivni te da kontinuirane najave otcjepljenja, bez stvarnih poteza, predstavljaju štetu za zemlju.

“Ako Dodik ima stvarni plan i hrabrost, neka ga konačno pokaže. Ako nema, neka prestane otrovati ovu zemlju“, naveo je Helez.

Ministar je dodao da postoji i plan B, potpuno razrađen i zakonit, koji bi mogao biti primijenjen u slučaju potrebe, iako se iskreno nada da to neće biti potrebno.

Helez je također podsjetio da bh. entitet RS, prema njegovim riječima, ne može „izaći“ iz Bosne i Hercegovine bez prestanka postojanja, te je upozorio da bi svaka pokušaja otcjepljenja mogla dovesti do nestanka entiteta, slično kao u historiji njegovog nastanka,pišu Vijesti

Komentarišući javne nastupe Dodika, Helez je istakao da predsjednik RS-a često koristi uvrede, revizionizam i selektivno tumačenje historije kada nema argumenata, što je, prema ministru, dimna zavjesa za nedostatak konkretnih poteza.

„Više od deset godina iste najave, nijedan konkretan korak. Samo trovanje ove zemlje. Kada nastanu problemi – sudovi, afere, sankcije, prazna kasa – izvuče istu frazu i očekuje da svi stanu mirno“, naveo je Helez u objavi.

Na kraju je ministar jasno poručio Dodiku: „Ili uradi ono čime godinama prijetiš, ili priznaj da je otcjepljenje samo parola za produženje političke karijere. I jedno i drugo bilo bi poštenije od beskrajnog glumljenja sile.“

Facebook komentari