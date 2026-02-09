Nakon otmice, Kajmakoski se vratio kući: Saradnica otkrila nove detalje

Potvrdili su da je Kajmakoski u subotu navečer bio kdinapovan u blizini Beton hale u Beogradu.

“Maloprije sam pričala sa Danielom. Poslije noći provedene u policiji, sada je kući”, navela je glasnogovornica Kajmakoskog.Potvrdila je i to da policija traga za nepoznatim počiniocima navodeći da je riječ o strancima koji su pjevača vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 eura,pišu Vijesti

“Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobjegli”, dodala je.

Nakon otmice Kajmakoski je bio nekoliko sati u policiji.

“Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu”, napisala je Milanka Rašić, njegova glasnogovornica.

