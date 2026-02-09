“NOVI NOSTRADAMUS” predvideo šta nas čeka ove godine

Više od 30 godina Craig Hamilton-Parker , poznat i kao “novi Nostradamus ” , javno radi kao medij i vidovnjak, s nevjerojatnom sposobnošću predviđanja budućnosti.

Njegova glavna prognoza za Veliku Britaniju sljedeću godinu je financijski krah koji će izazvati politički slom.

Craig je za Metro rekao : „Proljetno-ljetni tržišni šok jače će pogoditi Britaniju nego ostatak Zapada, narušavajući povjerenje u vladu.“

To će, istaknuo je, dovesti do masovnih prosvjeda, javnog gnjeva zbog imigracije i troškova života, što će u konačnici uzrokovati ustavnu krizu jer vlada neće raspisati izbore.

Craig je također predvidio da će se Starmerova vlada raspasti zbog unutarnjih sukoba, a Streamer će izgubiti kontrolu dok će eksplodirati unutarnja rivalstva unutar Laburističke stranke.

“Privremena premijerka, vjerojatno Yvette Cooper, nakratko će stabilizirati vladu prije prijevremenih općih izbora.”

“Zabraniti islam u Velikoj Britaniji”

Usred ovih političkih promena, Krejg je predvidio velike nemire zbog imigracionih i kulturnih ratova, sa tenzijama koje dostižu najvišu tačku u posljednjih nekoliko decenija.

„Obnovljeni kršćanski preporod javlja se kao reakcija na islamistički utjecaj, a europski glasni pozivi na ‘zabranu islama’ postaju gromobran za kontroverze.“

Njegovo posljednje predviđanje za Veliku Britaniju je smrt kralja Charlesa, koja će “potresti naciju”.

Također je rekao da “vidi skrivene skandale i dugo potiskivane istine kako izlaze na vidjelo”.

„Unatoč previranjima, obnovljeni interes za tradicionalno kršćanstvo raste, postajući dio šireg duhovnog resetiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu“, rekao je Craig.

Predviđanja za svijet u 2026. godini

Craig je također podijelio nekoliko predviđanja za 2026. godinu, od kojih je najveće pucanje “mjehura umjetne inteligencije” u proljeće.

Nakon dramatične korekcije dionica u području umjetne inteligencije i tehnologije, uslijedit će kratak i oštar globalni pad, predviđa.

“Vodeća kriptovaluta pada do 70 posto i poljuljat će povjerenje u industriju diljem svijeta”.

Iako očekuje da će biti kratkotrajan, smatra da pad otkriva duboke strukturne slabosti na globalnim tržištima.

Prije mnogo godina, Craig je predvidio da će Ukrajina vratiti većinu svog teritorija, dok će Rusija zadržati uski koridor do Krima.

On još uvijek zamišlja ovaj scenarij nakon iznenađujućeg dogovora između Trumpa i Putina.

To bi okončalo rat između Rusije i Ukrajine, ali kako on zastaje, kaže on, “napetosti će se jednostavno premjestiti negdje drugdje, posebno na Daleki istok”.

U Kini, Craig predviđa razdoblje “vidljivog unutarnjeg lomljenja”, obilježenog neplaćenim radnicima, zamrznutim obveznicama i velikom infrastrukturnom katastrofom, s nesrećom vlakova ili “nečim povezanim s branom Tri klanca”.

Također predviđa da će visoki dužnosnik nestati ili misteriozno umrijeti te da će se zdravlje predsjednika Xi Jinpinga vidljivo pogoršati, što bi posijalo “sjeme budućeg raspada Kine”.

Craig predviđa široko rasprostranjene nemire i izbijanje antimuslimanskih nereda diljem Europe i Sjeverne Amerike.

“Newyorški virus” će stvoriti kaos u SAD-u

Vidi pobunu poljoprivrednika i studenata, posebno u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj.

Što se tiče Sjedinjenih Država, predviđa: „Ljevičarski aktivisti i islamističke frakcije sukobljavaju se s konzervativnim skupinama, stvarajući kulturni građanski rat. Incident s ‘newyorškim virusom’ stvorit će daljnji kaos.“

Konačno, predviđa transformacijsku fazu na Bliskom istoku, u Iranu i Siriji.

„Iranski režim počinje se raspadati pod ekonomskim pritiskom i masovnim nacionalnim jedinstvom. Nova zastava, kulturni preporod i simbolični povratak Reze Pahlavija označavaju povratak zemlje njenom drevnom perzijskom identitetu. Sirija započinje ‘Projekt Feniks’, obnavljajući svoju obalu u prosperitetnu turističku regiju.“

