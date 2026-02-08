Merkur ulazi u Ribe, a pripadnici jednog znaka zbog toga moraju biti posebno oprezni

Merkur ulazi u znak Riba i donosi razdoblje pojačane intuicije, mašte i emocionalne komunikacije. Kada se planet razuma i logike nađe u vodenom, osjetljivom znaku, način razmišljanja postaje manje racionalan, a više vođen osjećajima i unutarnjim dojmom. Ovo je vrijeme kada riječi nose više emocije nego činjenica, a odluke se češće donose srcem nego glavom.

Merkur u Ribama potiče kreativnost, suosjećanje i duboke razgovore. Idealno je razdoblje za umjetnost, pisanje, introspekciju i sve ono što traži maštu. No, s druge strane, može donijeti i konfuziju, zaboravljivost, pogrešne procjene te nesporazume u komunikaciji. Granica između intuicije i iluzije može biti tanja nego inače.

Blizanci moraju biti na oprezu

Blizanci, kojima Merkur vlada, ovaj će tranzit najintenzivnije osjetiti. Dok su Blizanci inače poznati po brzom razmišljanju, jasnoj logici i konkretnim informacijama, Merkur u Ribama može im donijeti osjećaj raspršenosti i mentalne nejasnoće. Planovi se mogu mijenjati u zadnji trenutak, poruke mogu biti pogrešno shvaćene, a odluke donesene pod dojmom kasnije se mogu pokazati nepromišljenima.

Poseban oprez preporučuje se u poslovnim dogovorima, potpisivanju važnih dokumenata i financijskim odlukama. Također, u osobnim odnosima važno je izbjegavati pretpostavke i ne oslanjati se isključivo na intuiciju bez provjere činjenica.



Kako iskoristiti ovu energiju

Iako može donijeti zbunjenost, ovaj tranzit nije negativan. Za Blizance i ostale znakove to je prilika da usporite, oslušnete unutarnji glas i dopustite sebi malo više kreativnosti. Umjesto forsiranja logike, korisno je zapisivati misli, baviti se kreativnim hobijima i ostaviti prostor za odmor.

Merkur u Ribama podsjeća nas da komunikacija nije samo razmjena informacija, već i razmjena osjećaja. Oni koji pronađu ravnotežu između razuma i intuicije mogu iz ovog razdoblja izaći bogatiji za važne uvide, piše index.

