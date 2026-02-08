Merkur u Ribama traje do aprila: Emotivno rasulo će ovako uticati na horoskopske znake, život se okreće naopačke

Od 7. februara pa sve do sredine aprila 2026, Merkur plovi kroz transformativne vode Riba. Ovo je lekcija koju kosmos namerava da nas nauči u naredna dva mjeseca.

Dva mjeseca? Zar to nije neobično neuobičajeno mnogo vremena za poslovično brzog Merkura? Ukoliko ste ljubitelj astrologije i već intuitivno osjećate energetske promjene, odgovor je potvrdan. Razlog zbog kojeg se Merkur ove godine toliko dugo zadržava u znaku Riba leži u činjenici da upravo ovde planira svoj retrogradni hod. Iznenađenje! Možda niste priželjkivali njegov povratak, ali ovaj planetarni fenomen ponovo stupa na scenu, donoseći specifičnu dinamiku.

Na kosmičkom dnevnom redu su egzistencijalna pitanja, potencijalna preispitivanja identiteta, ali i suštinska promjena perspektive. Merkur u Ribama poznat je po svojoj tendenciji da zamagli racio kako bi probudio refleksiju i kreativnost. Kada se ovaj tranzit poklopi sa prividnim kretanjem unazad, planeta komunikacije preuzima ulogu vašeg ličnog duhovnog vodiča. Drugim riječima, namjera mu je da vam pomogne da se ,,izgubite” kako biste se ponovo, i kvalitetnije, pronašli.

Vrijeme je za isplovljavanje

Kada Merkur sledeći put promijeni znak, vrijeme će biti toplije, a priroda u punom cvatu. Iako Merkur u Ribama djeluje suptilnije od onog u Vodoliji, ovo nikako nije period za opuštanje bez pokrića. Ovaj aspekt poziva na duboku introspekciju, jačanje intuicije i povratak tišini. Gde ste bili u ovo vreme prošle godine? Iako je kalendarska godina počela, Ribe zatvaraju zodijački krug, što znači da ovaj tranzit najavljuje veliko energetsko pročišćenje pred ulazak u dinamičnog Ovna. Pred nama je unutrašnja odiseja kroz, povremeno uzburkane, vode naše podsvijesti.

Astrolozi ističu da je ovo idealan trenutak za artikulisanje najtananijih osjećanja, empatije i mašte. Ipak, taj plodni imaginarijum nosi i skrivenu zamku u vidu potrebe da ostanemo prizemljeni, jer je ovaj aspekt takođe sinonim za idealizam i nedostatak strukture. Očekujte nalete velike inspiracije i preosetljivosti, ali i sklonost ka rasipanju energije, naročito tokom retrogradne faze Merkura.

Retrogradni hod: Iskušenje ili blagoslov?

Od 26. februara do 20. marta 2026., Merkur kreće unazad prvi put ove godine. Ova privremena dezorijentacija poseduje moć da nas vrati onome što je esencijalno važno, a to je istinska konekcija sa drugima. Merkur u Ribama nas podstiče da revidiramo mehanizme svoje empatije. Kako saosjećati, a ne izgubiti sebe u tuđem iskustvu? Na koji način pružiti podršku, a zadržati zdrave lične granice?

Ova razmišljanja se, pod uticajem Jupitera u Raku, okreću ka našim najbližima. Bilo da je riječ o porodici, saradnicima ili bliskim prijateljima, pripremamo se za sadržajne razgovore sa ljudima koji čine našu svakodnevicu. Kraj retrogradnog hoda, 20. marta, poklapa se sa prolećnom ravnodnevnicom i početkom vladavine Ovna, označavajući ulazak u novu eru.

Kako ovaj tranzit utiče na vaš horoskopski znak?

Kosmička klima ne deluje identično na sve pripadnike Zodijaka. Uticaj varira u zavisnosti od vaše natalne karte, ali evo generalnih smernica za ovu vodenu avanturu.

Vodeni znaci (Ribe, Rak, Škorpija)

Vi ne zazirete od dubina niti od analize onoga što se krije ispod površine. Srećom, ovaj tranzit od vas zahtieva upravo to. Jedan ciklus teži ka svom završetku, promena je neminovna, a na vama je da prepoznate o čemu je riječ.

Zemljani i vatreni miks (Bik, Jarac, Lav)

Iznenađujuće, ovaj retrogradni period na vas deluje umirujuće. Nakon početka godine koji je testirao vašu adaptibilnost, sada ulazite u zonu komfora. Bikovi bi trebalo da povedu računa da ne zapostave društveni život, jer vaša potreba za povlačenjem ne bi smela da isključi drage ljude.

Vazdušni i vatreni miks (Vaga, Vodolija, Ovan)

Vaš izazov, prihvatili ga ili ne, jeste prepuštanje kontrole i istinsko isključivanje. Bilo da je reč o poslovnim obavezama ili digitalnom detoksu, uzimanje ,,slobodnog februara” moglo bi se pokazati kao strateški potez za očuvanje mentalnog balansa.

Promjenljivi znaci (Blizanci, Djevica, Strijelac)

Vjerovatno već osjećate težinu ovog tranzita. Iako posjedujete zavidnu moć prilagođavanja, Merkur u Ribama predstavlja vaš finalni test strpljenja. Strijelčevi će morati da usvoje pasivniju ulogu i prepuste se toku, dok će Blizanci i Djevice morati da daju primat unutrašnjem osjećaju nad logikom kojom se inače vode, savjetuje Elle.

