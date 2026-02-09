Vozač iz BiH zaglavio ispod podvožnjaka, iščupao čelični nosač, stali vozovi

Regionalni i prigradski vozovi (S-Bahn) nisu saobraćali, morali su da se okrenu prije kraja linije ili su imali velika kašnjenja. Automobilski saobraćaj je, prema policiji, uprkos brzo uspostavljenoj obilaznici uz pomoć vatrogasaca preko podvožnjaka u Amerzištrase, „gotovo potpuno stao“.

Uzrok blokade bio je sedam metara dug čelični nosač koji je pao na kolovoz nakon što je kamion koji je bio previsok ušao u podvožnjak.

Kako je saopštio Andreas Ruh, načelnik policijske stanice u Gautingu, nešto prije 7 časova 37-godišnji vozač kamiona iz Bosne, sa vozilom visine 3,89 metara, pokušao je da prođe ispod željezničke pruge kod Pipinplaca. Podvožnjak u neposrednoj blizini željezničke stanice u Gautingu ima dozvoljenu visinu prolaza od samo 3,30 metara.

Nadogradnja kamiona zakačila je čelični nosač, iščupala ga iz ležišta i oborila na kolovoz. Tek nakon što je rukovodilac za vanredne situacije željeznice provjerio statiku podvožnjaka, a radnici komunalne službe uklonili nosač viljuškarom, prolaz je ponovo otvoren oko 10:30 časova.

Incident je imao posledice i po drumskin i željeznički saobraćaj. Do ponovnog otvaranja pruge nakon provjere statike oko 9 časova došlo je do „velikih kašnjenja i otkazivanja“ u regionalnom i prigradskom saobraćaju, saopštio je portparol željeznice. Građevinske intervencije na mostu nisu bile potrebne, jer nije došlo do suštinskih oštećenja, dodao je portparol, prenose nezavisne.

