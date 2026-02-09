Lider opozicije u Venecueli otet nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora

“Huan Pablo Gvanipa otet je prije samo nekoliko minuta u kvartu Los Čoros u Karakasu. Teško naoružani ljudi, u civilnoj odjeći, stigli su sa četiri vozila i silom ga odveli. Zahtijevamo njegovo hitno oslobađanje”, napisala je Mačado na društvenoj mreži Iks rano jutros.

Ramon Gvanipa, sin otetog opozicionara, potvrdio je da je njegov otac kidnapovan i naveo da ga je otelo deset neidentifikovanih osoba, prenosi Tanjug.

Gvanipina stranka Primero Justicia je osudila otmicu svog lidera, kako tvrdi, “od strane represivnih snaga diktature”, prenosi BFM.

Nekoliko sati ranije, Gvanipa (61) je pušten iz zatvora, uoči najavljenog glasanja o istorijskom zakonu o amnestiji u Venecueli.

On je sinoć saopštio da je pušten na slobodu nakon više od osam mjeseci zatvora.

“Danas smo pušteni na slobodu. Ima mnogo toga da se raspravlja o sadašnjosti i budućnosti Venecuele, uvijek sa istinom u prvom planu”, rekao je Gvanipa sinoć na video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks, prenio je Rojters.

Gvanipa, koji važi za jednog od najbližih saveznika značajne opozicione figure Marije Korine Mačado, bio je zatočen u pritvorskom centru u Karakasu, glavnom gradu Venecuele.

Uhapšen je krajem maja prošle godine, a ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo optužio ga je za učešće u navodnoj “terorističkoj grupi” koja je planirala bojkot zakonodavnih izbora tog mjeseca, podsjeća agencija.

Oslobađanje Huana Pabla Gvanipe uslijedilo je u vrijeme sve većeg pritiska na vladu vršioca dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez da oslobodi sve ljude čija su pritvaranja prije nekoliko mjeseci ili godina njihove porodice i nevladine organizacije povezivale sa njihovim političkim uvjerenjima.

Rodrigez je položila zakletvu kao vršilac dužnosti predsjednice Venecuele nakon što je američka vojska početkom januara zarobila i odvela tadašnjeg predsjednika Nikolasa Madura.

Njena vlada je prošlog mjeseca najavila da će osloboditi značajan broj zatvorenika – što je bio centralni zahtev opozicije zemlje i organizacija za ljudska prava uz podršku Sjedinjenih Država.

Porodice i organizacije za ljudska prava, međutim, kritikovale su vlasti zbog sporog tempa oslobađanja.

