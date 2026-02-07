Novinarka fizički napadnuta u Istočnom Sarajevu zbog običnog pitanja

Kako je objavljeno na Facebook nalogu portala Spin, incident se dogodio nakon što je Vasković postavila novinarsko pitanje na gradilištu. „Obično novinarsko pitanje danas se pretvorilo u fizičke nasrtaje. Nakon verbalnog vrijeđanja, novinarki Spin info nasilno je oduzet telefon. Otjerana je sa gradilišta gdje firma Uniotec gradi bazen. Napadač je otac direktora firme Uniotec, Ljubo Sladoje“, navedeno je u objavi.

Prema pisanju portala Impuls, do napada je došlo u trenutku kada je Vasković pitala radnike na gradilištu ko je izdao nalog za sječu drveća na toj lokaciji.Na mjesto događaja izašla je policija, koja je obavila uviđaj. Za sada nema informacija o tome da li su poduzete dodatne mjere protiv napadača,pišu Vijesti

Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje sigurnosti novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini, a posebno u entitetu RS.

