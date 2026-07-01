Engleska na krilima Kanea teškom mukom izbacila DR Kongo

Gordi Albion je muku mučio sa žilavim Afrikancima, ali na kraju je ipak prošao dalje gdje će igrati protiv Meksika.

Na poluvremenu DR Kongo je senzacionalno vodio pogotkom kojeg je u 7. minuti postigao Cipenga.

Primljeni pogodak nije promijenio odnos snaga na terenu. Engleska je preuzela potpunu kontrolu, dominirala posjedom lopte i konstantno prijetila golu Lionela Mpasija, ali je golman Konga briljirao.

Jude Bellingham je u nekoliko navrata bio vrlo blizu pogotka, Marcus Rashford i Noni Madueke stvarali su probleme protivničkoj odbrani.

Engleska je u završnici prvog dijela tražila i penal nakon duela s Harryjem Kaneom. Ipak, nakon VAR provjere sudija Adham Makhadmeh pokazao je da nema najstrožije kazne.

S druge strane, DR Kongo je mogao udvostručiti prednost u 42. minuti kada je Yoane Wissa pogodio stativu, dok je Pickford u nekoliko navrata morao spašavati svoju ekipu.

Thomas Tuchel je početkom nastavka ubacio Bukaya Saku, Anthonyja Gordona i Eberechija Ezea kako bi dodatno pojačao pritisak, a Engleska je potpuno zatvorila rivala pred njegov gol.

Velika inicijativa konačno je urodila plodom u 75. minuti. Nakon odličnog centaršuta Harry Kane je nadvisio čuvare i glavom pogodio lijevu stranu gola za izjednačenje na 1:1.

Englezi se nisu zadovoljili remijem, nastavili su napadati, a potpuni preokret stigao je četiri minute prije kraja regularnog dijela,pišu Vijesti

Harry Kane je ponovo bio na pravom mjestu. Kapiten Engleske iskoristio je lijepo dodavanje saigrača i rutinski pogodio desne rašlje za 2:1 i veliko slavlje Gordog Albiona.

Do kraja susreta DR Kongo nije uspio ozbiljnije zaprijetiti, pa je Engleska sačuvala minimalnu prednost i izborila mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

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