Jupiter u Lavu (do 26.7.2027.) – Velika prognoza za sve znakove Zodijaka

Za Škorpione počinje jedan od najvažnijih profesionalnih ciklusa godine. Rad koji je dugo bio u sjeni izlazi na vidljivo mjesto. Nešto što su gradili strpljivo, intenzivno i bez previše objašnjavanja drugima počinje davati vanjski rezultat. Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju ambiciju. Mars se spaja s Jupiterom u zoni karijere i tada se donose hrabri poslovni potezi. Vodenjaci, od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se bivši partneri, stari klijenti, nedovršeni ugovori ili teme koje par nije riješio. Neki odnosi dobivaju novu šansu, ali samo ako postoji stvarna promjena. Neki se vraćaju kako bi se konačno zatvorili. Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Vodenjaci donose jasniju odluku tko ostaje u njihovu životu i pod kojim uvjetima.

Jupiter od 30.6.2026. boravi u Lavu i ostaje u tom znaku do 26.7.2027. Završava razdoblje u kojem su dom, obitelj, privatni život, emocionalni korijeni i unutarnje sabiranje imali glavnu riječ.

S Lavom se priča premješta na vidljivost, srce, stvaralaštvo, ljubav, djecu, scenu, ponos, užitak i hrabrost da čovjek pokaže ono što u njemu zaista živi. Ovo nije godina tihog preživljavanja. Ovo je ciklus u kojem ono što vrijedi mora dobiti oblik, glas i prostor.

Lav u astrologiji pripada Suncu. Zato Jupiter u Lavu pojačava sve teme povezane s osobnim sjajem, javnim nastupom, kreativnim radom, ljubavnim odlukama, djecom, talentom, vodstvom i potrebom da čovjek više ne pristaje na umanjenu verziju sebe.

Najviše se pokreću oni koji imaju što iznijeti pred ljude: znanje, ideju, projekt, talent, brend, uslugu, umjetnost, edukaciju, nastup, ljubavnu odluku, posao s djecom, rad pred publikom ili kreativni proizvod. Ono što je dugo sazrijevalo iza kulisa sada traži ozbiljniji oblik i hrabriji izlazak.

Prvi tjedni ovog ciklusa nose snažan naboj. U noći s 1. na 2.7.2026., Jupiter radi kvadrat s Chironom u Biku. U prvi plan izlaze vrijednost, novac, samopoštovanje i stare nesigurnosti oko vlastite cijene. Taj aspekt jasno razotkriva gdje čovjek još uvijek umanjuje sebe, svoj rad, tijelo, vrijeme ili dar koji nosi.

U srpnju/julu 2026. slijedi iznimno važan niz. Jupiter u Lavu 20.7.2026. radi trigon s Neptunom u Ovnu i opoziciju s Plutonom u Vodenjaku, a 21.7.2026. sekstil s Uranom u Blizancima. Vizija, javnost, tehnologija, društvene mreže, novi kontakti, kolektivne promjene i osobna hrabrost tada se snažno povezuju. Ideja dobiva domet. Susret mijenja smjer.

Odluka probija zid koji je do tada izgledao zatvoren.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pokazuju što od početnog zamaha ima stvarnu formu. U noći s 31.8. na 1.9.2026., Jupiter prvi put radi trigon sa Saturnom u Ovnu. Ono što je u srpnju/julu zasvijetlilo sada traži strukturu, rok, ugovor, poslovni model, edukaciju, program, ozbiljniji razgovor ili konkretnu odluku.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju potrebu za akcijom. Mars se 16.11.2026. spaja s Jupiterom u Lavu. Ambicija raste, želje postaju glasnije, natjecateljski duh traži teren, a ono što je dugo čekalo ulazi u fazu pritiska. To je dobar trenutak za hrabre poteze, ali ne i za odluke iz povrijeđenog ponosa, dokazivanja ili potrebe da se nekome pokaže tko ima zadnju riječ.

Od 13.12.2026. do 13.4.2027. Jupiter je retrogradan u Lavu. Ljetne teme vraćaju se na doradu. Ljubav, djeca, kreativnost, vidljivost, ugled, samopouzdanje, publika i osobni projekti prolaze ozbiljniju provjeru. Neki dogovori ponovno se otvaraju. Neki planovi traže korekciju. Nešto što je krenulo s velikom vatrom tada mora pokazati ima li zrelost za nastavak.

Travanj/april 2027. donosi drugi veliki trigon Jupitera i Saturna. Egzaktan je 3.4.2027. Ono što je izdržalo zimu tada dobiva bolju formu, stabilniji nastavak i konkretniji smjer. Završni trigon Jupitera i Saturna dolazi u noći s 11. na 12.7.2027., neposredno prije izlaska Jupitera iz Lava. Tada postaje jasno što je iz ovog ciklusa zaista naraslo.



Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno – za precizniju sliku čitajte znak i podznak.

Ovan

Jupiter u Lavu Ovnovima aktivira petu kuću: ljubav, djecu, kreativnost, romansu, užitak, hobi, scenu, sport, nastup i sve ono što čovjek radi jer ga iznutra pali.

Nakon godine u kojoj su dom, obitelj, stanovanje, privatne odluke i emocionalni temelji tražili puno pažnje, život ponovno dobiva jači puls. Jupiter iz Lava stvara vatreni trigon prema Ovnu i zato se vraćaju spontanost, eros, kreativna snaga i osjećaj da se prostor pred njima ponovno otvara.

U srpnju/julu 2026. Ovnovi brzo osjećaju promjenu. Ljubavni život izlazi iz sivih zona. Slobodni privlače ljude uz koje se bude fizička privlačnost, smijeh, igra i želja za osvajanjem. To nisu susreti u kojima se sve beskrajno analizira. Ulaze osobe koje ih podsjećaju da ljubav ne mora biti čekanje, napor i oprez. Zauzeti Ovnovi ponovno otvaraju temu zajedničkog užitka, djece, vremena za odnos i odluka koje partnerstvu vraćaju živost.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pokazuju što od tog buđenja ima ozbiljan nastavak. Ljubavni odnos traži konkretnije vrijeme, jasniji dogovor ili odluku. Kreativna ideja traži format. Hobi traži raspored. Projekt koji je krenuo iz oduševljenja treba plan, javni izlazak, prijavu, probu, dogovor ili prvi ozbiljan rok.

Za Ovnove koji žele dijete, rade s djecom ili već imaju djecu, ovaj ciklus otvara važne odluke. Kod nekih se rađa želja za proširenjem obitelji. Kod drugih dolazi ponos zbog dječjeg uspjeha. Kod trećih se odnos s djetetom postavlja toplije, slobodnije i s više razumijevanja. Ovo nije usputna tema, već jedno od središnjih područja godine.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju vatru. Marsov susret s Jupiterom u Lavu daje Ovnovima dodatni pogon za nastup, natjecanje, sportski izazov, ljubavni potez, kreativni iskorak ili odluku koju više ne žele držati u sebi. Važno je samo ne pretvoriti strast u nestrpljenje. Ono što se tada pokrene mora imati snagu trajati dulje od jednog impulsa.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraća se stara ljubavna tema, nedovršen kreativni projekt ili pitanje roditeljstva. Nešto što je ostalo visjeti u zraku traži odgovor bez izbjegavanja. Stara osoba, stara želja, stari scenarij ili projekt koji nikada nije dobio pravu šansu ponovno dolazi pred njih, ali ovaj put traži zreliji pristup.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. ostaje ono što ima stvarnu snagu: odnos koji živi, projekt koji se razvija, nastup koji dobiva publiku, dijete kao središnja radost ili odluka koja Ovna vraća u punu prisutnost. Ovnovi više ne ostaju po strani dok život prolazi kroz obaveze, čekanje i tuđe rasporede. Ljubav, igra, pozornica, dijete, projekt ili snažan susret vraćaju ih u vatru.

Bik

Jupiter u Lavu prolazi kroz četvrtu kuću Bika: dom, obitelj, nekretnine, roditelje, korijene, privatni život i emocionalnu sigurnost.

Kod Bikova se rast ne vidi najprije na sceni, nego u prostoru u kojem žive. Za neke to znači selidbu, kupnju stana, prodaju nekretnine, renoviranje, ulaganje u kuću, promjenu rasporeda doma ili važan obiteljski dogovor. Za druge se otvara pitanje može li privatni život ostati isti ako se osoba iznutra već promijenila.

U srpnju/julu 2026. osobito je naglašena tema vrijednosti. Jupiter u Lavu stvara napet odnos prema Chironu u Biku i zato mnogi Bikovi više ne žele živjeti prema starim obiteljskim pravilima, tuđim očekivanjima ili obrascima u kojima su morali biti mirni da bi sačuvali sigurnost. Lojalnost dolazi na provjeru, posebno ona koja je godinama plaćana vlastitim mirom.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pretvaraju unutarnji nemir u praktične odluke. Razgovara se o stanovanju, obiteljskim ulogama, prostoru, raspodjeli obaveza, nasljedstvu, renoviranju, kupnji, prodaji ili preslagivanju doma. Ono što je dugo bilo prešućeno sada traži odrasliji dogovor.

Obiteljski odnosi postaju izraženiji. Toplina se pojačava ondje gdje već postoji bliskost. Nerazriješene stvari više ne ostaju tihe. Netko u obitelji traži više pažnje. Netko otvara pitanje imovine, stanovanja ili odgovornosti. Bikovi tada shvaćaju da mir u domu ne znači prešućivanje, već poštenije postavljene granice.

Za one koji rade od kuće, vode obiteljski posao, bave se hranom, uređenjem interijera, nekretninama, njegom, smještajem, vrtom, zemljom ili poslovima koji ljudima daju osjećaj sigurnosti, ovo je plodno razdoblje. Dom i posao povezuju se konkretnije. Privatni prostor postaje izvor zarade, podrške ili nove poslovne ideje.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. ubrzavaju sve što se tiče selidbe, renoviranja, obiteljskog razgovora ili odluke koja se više ne može gurati u stranu. Neki Bikovi tada ulaze u intenzivnu fazu radova, pregovora, preseljenja ili rješavanja papira. Drugi jasno postavljaju granicu prema obiteljskom obrascu koji ih je predugo držao na mjestu.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se stare obiteljske teme. Nešto se ponovno dogovara. Neki Bikovi rješavaju dokumente oko nekretnine, vraćaju se rodnom kraju ili dovršavaju ono što je ljeti ostalo otvoreno. To razdoblje traži strpljenje jer se privatni temelji ne grade na brzinu.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Bikovi jasnije znaju gdje žele živjeti, s kim žele dijeliti prostor i kakav dom više ne žele održavati na šutnji. Ne uređuju samo zidove, kvadrate i obiteljske papire. Uređuju unutarnji prostor u kojem više nema mjesta za skučenost, mir kupljen odustajanjem od sebe i sigurnost koja guši.

Blizanci

Jupiter u Lavu ulazi u treću kuću Blizanaca: komunikaciju, pisanje, učenje, govor, trgovinu, dokumente, susjede, braću, sestre, kraća putovanja, društvene mreže i svakodnevne kontakte.

Za Blizance počinje iznimno dinamično razdoblje. Uran je već u njihovu znaku, a Jupiter u srpnju/julu 2026. radi sekstil s Uranom. Kroz jednu poruku, poziv, objavu, razgovor, edukaciju ili susret otvara se cijeli novi smjer. Blizanci dobivaju više kretanja, više informacija i više prilika da svoj glas pretvore u utjecaj.

Srpanj/jul 2026. brzo razbuđuje kontakte. Dolaze pozivi, poruke, dogovori, ideje, kraća putovanja, susreti i informacije koje mijenjaju plan. Ono što se pojavi tada ne treba tretirati kao usputnu zanimljivost. Neki razgovori nose sjeme projekta, suradnje, edukacije ili javnog izlaska.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. traže selekciju. Blizanci imaju puno ideja, ali neće svaka vrijediti realizacije. Najbolje prolaze one koje imaju jasnu publiku, dobar naslov, dobar format i stvaran nastavak. Pisanje, portal, newsletter, knjiga, podcast, predavanja, javni govor, prodaja, marketing, jezici, ispiti, vozačka dozvola, tečajevi, kraća putovanja i rad na društvenim mrežama dobivaju veći doseg kada se razbacanost zamijeni planom.

Blizanci koji rade s informacijama, medijima, dizajnom, edukacijom, trgovinom, klijentima ili digitalnim sadržajem ulaze u godinu ubrzanog ritma. Publika se širi. Kontakti postaju korisniji. Ideje dolaze brže. Znanje koje je dugo kružilo kroz bilješke, razgovore i skice sada traži kanal.

Odnosi s braćom, sestrama, rodbinom i bliskim okruženjem ulaze u novo poglavlje. Neki razgovori popravljaju ono što je dugo bilo suho, prekinuto ili nedorečeno. Neki odnosi napokon se razjašnjavaju jer poluinformacije više ne mogu nositi cijelu priču.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. ubrzavaju pregovore, dokumente, poruke, odluke i kretanje. Marsov susret s Jupiterom može donijeti snažan javni nastup, važnu objavu, potpis, prodajni iskorak, put ili verbalni sukob ako se brzina pretvori u nervozu. Riječi tada imaju veću težinu pa ih treba koristiti pametno.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se stari dogovori, tekstovi, dokumenti, ispiti, kontakti i teme vezane uz vozila ili putovanja. Ono što je bilo izrečeno napola traži nastavak. Stara ideja može dobiti bolju verziju. Stari kontakt može otvoriti nova vrata.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Blizanci imaju jasniji kanal za svoj glas. Njihovo znanje, brzina i sposobnost povezivanja više ne ostaju rasuti. Kada riječ dobije formu, otvara se publika koja ih razumije.

Rak

Jupiter u Lavu ulazi u drugu kuću Rakova: novac, zaradu, cijenu rada, imovinu, osobne resurse, talente i samopoštovanje.

Nakon Jupitera u Raku, koji je mnogima donio osobnu promjenu, novi identitet, snažniji osjećaj sebe ili važne životne odluke, sada dolazi pitanje materijalizacije. Ono što ste postali treba pokazati konkretnu vrijednost.

U srpnju/julu 2026. Rakovi jasno vide gdje su godinama davali više nego što su primali. Gdje su iz lojalnosti, straha ili potrebe za mirom spuštali vlastitu cijenu. Gdje su znanje, vrijeme, brigu, iskustvo i emocionalni rad tretirali kao nešto što se podrazumijeva. Taj obrazac više ne podupire rast.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. uvode ozbiljniji odnos prema zaradi. Usluge, savjetovanje, njega, hrana, obiteljski posao, rad s domom, psihološka podrška, edukacija, kreativni rad, privatni posao i sve što traži toplinu, iskustvo i pouzdanost ulazi u fazu bolje naplate. Ovo je vrijeme za novu cijenu, jasniju ponudu, bolju organizaciju rada, ulaganje u opremu ili edukaciju i konkretniji financijski plan.

Za neke Rakove to znači povišicu. Za druge novi izvor prihoda. Treći pokreću dodatni posao, prodaju nešto vrijedno, ulažu u vlastiti proizvod ili napokon oblikuju ono što su dugo radili previše tiho. Novac dolazi kroz ono u čemu već postoji iskustvo, ali sada traži bolju prezentaciju i sigurniji odnos prema cijeni.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju financijske odluke. Kupnja, prodaja, pregovor, cijena usluge, veći trošak, ulaganje ili dogovor oko prihoda dobivaju snažniji ritam. Marsov susret s Jupiterom može donijeti hrabru odluku, ali i potrebu da se ne troši iz ponosa, dokazivanja ili trenutnog zanosa.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. financijske odluke vraćaju se na reviziju. Pregovaraju se cijene, korigiraju troškovi, vraća se stari klijent, dorađuje ponuda ili se preispituje odnos prema vlastitoj sigurnosti. Ovo nije zastoj, već čišćenje svega što nije održivo.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Rakovi ulaze u stabilniju fazu. Jasnije znaju koliko njihov rad vrijedi i gdje više ne žele pristajati na umanjivanje. Ono što su davali prirodno, brižno i često previše tiho, ulazi u prostor bolje naplate. Vrijednost više ne ostaje samo osjećaj u njima, nego broj, ponuda, račun, ugovor i mirnija sigurnost.

Lav

Jupiter ulazi u znak Lava i otvara njihov najvažniji osobni ciklus u posljednjih dvanaest godina. Ovo je godina identiteta, tijela, izgleda, novog početka, javne slike, samopouzdanja, osobnog smjera i odluka koje mijenjaju način na koji ih drugi vide.

Lavovi više ne mogu ostati u staroj verziji sebe. Mijenja se stil, nastup, ritam života, način rada, odnos prema tijelu, osobnim željama i životnim ambicijama. Sve što je u prethodnim godinama bilo u pripremi sada traži izlazak.

Srpanj/jul 2026. odmah stavlja Lavove u središte zbivanja. Jupiter u Lavu radi trigon s Neptunom, sekstil s Uranom i opoziciju s Plutonom. To je kombinacija velikog prodora i snažnog testa odnosa. Partneri, suradnici, publika i ljudi koji stoje nasuprot njima jasno pokazuju kako reagiraju na njihov rast.

Jupiter u prvom polju pojačava prisutnost. Ljudi Lavove lakše primjećuju. Njihov rad, izgled, odluke i energija dobivaju veću težinu. Ovo je snažno razdoblje za novi posao, javni projekt, osobni brend, važnu odluku, promjenu imidža, pokretanje poslovne ideje, izlazak na scenu ili snažniji ulazak u društveni život.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pokazuju kako početni prodor pretvoriti u stabilniji smjer. Ono što se tada pokrene povezano je s obrazovanjem, putovanjem, inozemstvom, javnim radom, pravnim pitanjem, izdavaštvom ili dugoročnim planom. Lavovi tada trebaju razlikovati pažnju od stvarnog napretka. Nije svaka vidljivost vrijedna energije, ali prava pozicija otvara ozbiljna vrata.

Ljubav i odnosi ne ostaju površni. Slobodni Lavovi privlače osobe koje imaju intenzitet, snagu, poziciju ili utjecaj. Zauzeti Lavovi ulaze u razdoblje u kojem odnos traži novu ravnotežu. Kada jedna osoba raste, odnos se mora proširiti zajedno s njom ili počinje pucati na mjestima koja su već bila slaba.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. daju ogroman pogon. Mars se spaja s Jupiterom u Lavu i Lavovi tada imaju snagu za potez koji mijenja ritam cijele godine. To može biti javni nastup, poslovni iskorak, promjena izgleda, odluka u odnosu, hrabar projekt ili potez koji svima pokazuje da se više ne vraćaju na staro.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se pitanja identiteta. Tko sam sada? Što više ne predstavljam? Koja slika o meni pripada prošlosti? Koji odnos, posao, stil ili uloga više ne odgovara osobi koja sam postao/postala? To razdoblje traži zrelije odluke, a ne samo jači dojam.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Lavovi zaokružuju osobni ciklus. Ono što promijene na sebi, u načinu nastupa, u poslu ili odnosima, drugi će vidjeti. I upravo zato ovaj ciklus traži da iza svake vanjske slike stoji stvarna odluka. Lavovi ne ulaze u godinu u kojoj trebaju biti glasniji pod svaku cijenu. Ulaze u godinu u kojoj njihova prisutnost više ne prolazi nezapaženo.

Djevica

Jupiter u Lavu prolazi kroz dvanaestu kuću Djevice: završetke, podsvijest, povlačenje, iscjeljenje, tajne, unutarnji život, rad iza kulisa, odmor i pripremu za novi veliki ciklus.

Za Djevice ovo nije najglasnije razdoblje, ali je jedno od najvažnijih. Jupiter prolazi područjem koje prethodi ulasku u njihov znak. To je završna godina starog ciklusa, vrijeme čišćenja od viška, iscrpljujućih obaveza, nevidljivog tereta i odnosa koji su odradili svoje.

Srpanj/jul 2026. donosi uvid koji se ne može ignorirati. San, razgovor, unutarnji nemir ili susret pokazuje gdje više nema povratka na staro. Djevice jasnije osjećaju potrebu za mirom. Kaos, tuđi zahtjevi, neuredni odnosi i rasporedi koji stalno uzimaju snagu postaju sve teže podnošljivi.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pomažu da se unutarnji uvid poveže s konkretnim odlukama. San, živčani sustav, probava, imunitet i psihička opterećenost traže više pažnje. Ne radi se samo o odmoru, nego o promjeni načina na koji Djevice raspoređuju vlastitu energiju. Neke se povlače iz iscrpljujućih obaveza. Neke zatvaraju stari posao. Neke pripremaju projekt daleko od tuđih očiju.

Ovo je snažno razdoblje za terapiju, duhovnu praksu, pisanje, istraživanje, rad u samoći, pripremu projekta, završavanje starog posla, povlačenje iz iscrpljujuće dinamike i unutarnje slaganje odluka koje još nisu spremne za javnost. Djevice koje rade u institucijama, bolnicama, centrima pomoći, laboratorijima, uredništvima, arhivima, istraživanju ili iza kulisa dobivaju važnu zaštitu.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. mogu pojačati unutarnji pritisak. Marsov susret s Jupiterom u dvanaestoj kući ne traži dokazivanje, nego pametno povlačenje iz svega što troši snagu. Taj period može donijeti rad iza kulisa, intenzivnu pripremu, završavanje nečega starog ili suočavanje s temom koja se više ne može gurati pod tepih.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se stari strahovi, sjećanja, tajne ili nedovršene emocionalne teme. To nije nazadovanje, nego čišćenje zadnje prostorije prije novog početka. Ono što se tada razriješi neće ući s njima u sljedeći ciklus.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Djevice jasnije osjećaju što više ne žele nositi. Skidaju obaveze koje su ih iscrpljivale, zatvaraju unutarnje dugove, puštaju odnose koji su potrošili svrhu i pripremaju prostor za novi početak. Ono što sada otpuste, kasnije više neće morati nositi kao uteg.

Vaga

Jupiter u Lavu ulazi u jedanaestu kuću Vage: prijateljstva, zajednice, društvene mreže, timove, publiku, udruženja, zaštitnike, preporuke i velike planove.

Za Vage počinje jedno od najpovoljnijih razdoblja cijelog ciklusa. Nakon godine u kojoj je karijera tražila više pažnje, sada se otvara prostor ljudi. Ne usputnih poznanstava, već krugova koji vode prema preporuci, pozivu, ulasku u projekt, većoj vidljivosti ili publici koja prepoznaje ono što rade.

Srpanj/jul 2026. može donijeti iznenadan kontakt, poziv, ulazak u društvo, grupu, zajednicu ili projekt koji mijenja plan. Vage tada jasno vide da prava prilika ne mora doći kroz klasični kanal. Ponekad dolazi kroz osobu koja ih spomene na pravom mjestu, događaj na kojem se pojave ili krug ljudi koji im otvori vrata.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pokazuju koji kontakti imaju težinu. Vage koje rade s klijentima, zajednicama, grupama, publikom, društvenim mrežama, estetikom, edukacijom, savjetovanjem, pravom, medijima, dizajnom ili organizacijama dobivaju jači doseg. Netko ih uvodi u važan krug. Netko prepoznaje njihov stil. Netko daje preporuku koja vrijedi više od klasičnog oglašavanja.

Timovi imaju velik potencijal, ali samo ondje gdje postoje jasna pravila. Jupiter u Lavu privlači velike ideje, upečatljive ljude i ambiciozne planove. Vaga mora razlikovati društvo koje je inspirira od društva koje joj troši energiju i zove to suradnjom.

Ljubav dolazi kroz širi krug ljudi. Prijateljstvo prerasta u nešto više. Poznanstvo s događaja dobiva nastavak. Društvene mreže, zajednički interesi, radionice, kulturni događaji, grupni projekti i preporuke stvaraju plodno tlo za susrete.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju društveni život i daju snažan zamah projektu koji ovisi o publici. Marsov susret s Jupiterom može donijeti veliku aktivaciju: kampanju, javni nastup, zajednički projekt, širenje mreže ljudi ili odluku da Vaga više ne stoji na rubu vlastite publike.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se prijateljstva, stare grupe, bivši suradnici, nedovršeni planovi i pitanje kome stvarno pripadate. Neki odnosi ponovno dobivaju smisao. Neki se vraćaju samo da bi se jasno vidjelo da više nemaju mjesto.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Vage imaju jasniji krug ljudi. Oni koji ostaju, imaju razlog. Vage više ne moraju sve graditi same, tiho i diplomatski, iz pozadine. Pravi ljudi sada postaju kanal kroz koji dolaze prilike.

Škorpion

Jupiter u Lavu aktivira desetu kuću Škorpiona: karijeru, status, ugled, javnu sliku, autoritet, ambiciju, šefove, odgovornost i životni smjer.

Za Škorpione počinje jedan od najvažnijih profesionalnih ciklusa godine. Rad koji je dugo bio u sjeni izlazi na vidljivo mjesto. Nešto što su gradili strpljivo, intenzivno i bez previše objašnjavanja drugima počinje davati vanjski rezultat.

Srpanj/jul 2026. odmah otvara snažan sudar privatnog i poslovnog života. Opozicija Jupitera s Plutonom u Vodenjaku aktivira duboke promjene u domu, obitelji ili unutarnjem temelju. Profesionalni rast traži preslagivanje privatnog prostora. Veća uloga ne može se nositi na staroj konstrukciji koja već puca.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. donose stabilizaciju kroz radnu rutinu, zdravlje, organizaciju i novi raspored. Škorpioni tada jasnije vide što njihov status zahtijeva u praksi. Ako žele bolje mjesto, veću plaću, ozbiljniju funkciju ili javniji položaj, moraju imati dokaz: portfolio, rezultat, referencu, preporuku, javnu prisutnost ili jasnu poslovnu ponudu.

Mnogi Škorpioni ulaze u razdoblje napredovanja, jače funkcije, promjene posla, preuzimanja većeg projekta, javnog priznanja ili odluke da se poslovno pozicioniraju hrabrije. Ovo je dobro razdoblje za karijeru u medijima, vodstvu, menadžmentu, kreativnim industrijama, edukaciji, politici, psihologiji, financijama, istraživanju, kriznom radu, zdravstvu i svemu gdje treba izdržati pritisak.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju ambiciju. Mars se spaja s Jupiterom u zoni karijere i tada se donose hrabri poslovni potezi. To može biti prijava za bolju poziciju, javni nastup, preuzimanje vodstva, odlazak iz starog sustava, razgovor s autoritetom ili odluka da se rad napokon pokaže bez umanjivanja.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. karijera se vraća na doradu. Pregovara se pozicija, mijenja odnos sa šefovima, vraća se stara poslovna tema ili se preispituje smjer. Neki Škorpioni shvaćaju da ne žele samo više odgovornosti, nego i jasnije uvjete, bolju cijenu i veću kontrolu nad vlastitim putem.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. dolazi čvršća odluka. Škorpioni izlaze pred ljude s rezultatima koji se više ne mogu držati u ladici. Njihov rad traži priznanje, ali i jasnu poziciju. Tko je godinama nosio težak dio posla bez dovoljno vidljivosti, sada mora znati gdje želi stajati, pod kojim uvjetima i s kojim autoritetom.

Strijelac

Jupiter u Lavu ulazi u devetu kuću Strijelca: putovanja, inozemstvo, visoko obrazovanje, izdavaštvo, pravo, duhovnost, filozofiju, velike životne odluke i širenje horizonta.Svjesno življenje

Budući da je Jupiter Vaš vladajući planet, ovaj ciklus Strijelcima vraća prirodni ritam. Nakon razdoblja u kojem su tuđi novac, dugovi, psihološki tereti, krize, vezivanje i duboke unutarnje promjene tražili puno energije, prostor se ponovno širi. Put se otvara. Vjera se vraća. Život dobiva smjer koji nadilazi dnevno preživljavanje.

Srpanj/jul 2026. nosi veliku inspiraciju. Trigon Jupitera i Neptuna otvara duhovnu, kreativnu i vizionarsku dimenziju, a sekstil s Uranom veže se uz susret, ugovor ili suradnju koja širi planove. Opozicija s Plutonom traži oprez u komunikaciji jer riječi imaju veću moć nego inače.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. daju prvi ozbiljan temelj. Plan putovanja, studija, objave ili projekta dobiva strukturu. Strijelci koji imaju što učiti ili predavati ulaze u snažan ciklus. Znanje postaje valuta. Iskustvo postaje autoritet. Priča koju su prošli sada ima smisla kada se pretvori u smjer, program, tekst, edukaciju ili put.

Ovo je izvrsna godina za putovanje, studij, selidbu u inozemstvo, rad s inozemstvom, pravno pitanje, objavu knjige, pokretanje tečaja, predavanje, mentorstvo, duhovno učenje, izdavaštvo, turizam, jezike, akademski rad i javno prenošenje znanja.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. donose ogroman zamah i snažnu želju za odlaskom, objavom ili rizikom. Marsov susret s Jupiterom pojačava hrabrost, ali i nestrpljenje. Važno je razlikovati veliku viziju od impulsa koji traje tri dana. Prava odluka ima smjer, cijenu, plan i stvarnu spremnost da se izdrži ono što dolazi poslije prvog uzbuđenja.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se stari planovi s inozemstvom, studijem, pravnim pitanjem ili objavom. Nešto se dorađuje, ponavlja, produžuje ili traži drugi pokušaj. Put koji je zastao dobiva novu šansu. Tekst koji je čekao vraća se na stol. Edukacija, pravni dokument ili inozemni dogovor traže dovršetak.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Strijelci dobivaju zeleno svjetlo za ono što je zimi čekalo. Ponovno dobivaju horizont. Ne samo želju da odu, uče, objave, predaju ili promijene smjer, nego i ljude, okolnosti i unutarnju sigurnost da taj poziv više ne tretiraju kao san za kasnije. Ono što ih vuče dalje sada ima stvarnu snagu.

Jarac

Jupiter u Lavu prolazi kroz osmu kuću Jarca: zajednički novac, kredite, dugove, poreze, nasljedstva, ulaganja, intimnost, povjerenje, krize, psihološku transformaciju i sve ono što dijelimo s drugima.

Kod Jarčeva se rast ne odvija lako ni površinski. Otvaraju se duboke teme moći, kontrole, financijske povezanosti i emocionalne ranjivosti. Upravo ondje leži najveći pomak. Ono što je bilo zategnuto sada traži rješenje. Ono što je bilo zakopano traži zreliji razgovor.

Srpanj/jul 2026. donosi snažan financijski ili intimni uvid. Jarci jasno vide gdje ih pritišće dug, obaveza, nerazriješen dogovor, nasljedstvo, zajednički novac, bračna imovina ili odnos u kojem se previše toga drži pod kontrolom. Pitanje sigurnosti više se ne može rješavati samo izdržljivošću.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. povezuju ove teme s domom i obitelji, pa neki Jarci uređuju nekretninu, nasljedstvo, zajednički život ili obiteljsku financijsku konstrukciju. Financijski, ovo je važno razdoblje za kredite, refinanciranje, poreze, nasljedstva, alimentacije, bračnu imovinu, poslovni kapital, tuđi novac, osiguranja i dogovore koji imaju dugoročne posljedice.

Jarci imaju priliku urediti nešto što je dugo stvaralo pritisak. Bolji uvjeti, kvalitetniji sporazum, isplata, pomoć partnera ili mudrije ulaganje mijenjaju osjećaj sigurnosti. Ovo nije godina za površne financijske rizike. Svaki potpis traži razumijevanje. Svaki dogovor mora biti jasan. Svaka veća obaveza traži plan.

Na emocionalnoj razini otvara se pitanje povjerenja. Jarci često nose sve sami jer su davno naučili da je kontrola sigurnija od ranjivosti. Sada se uči drugačija snaga: primiti podršku, podijeliti teret, razgovarati o strahu i pustiti nekoga dovoljno blizu da odnos postane stvaran.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju strast, ali i impuls za veliki potez oko novca. Marsov susret s Jupiterom traži oprez s naglim financijskim odlukama, ali daje hrabrost za razgovor, pregovor, zatvaranje starog duga ili ulazak u ozbiljniji sporazum.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se stari dugovi, nedovršeni ugovori, emocionalne vezanosti ili teme nasljedstva. Ono što je ostalo zakopano sada traži papir, razgovor, dogovor ili konačnu odluku.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Jarci dobivaju jasnije rješenje. Skidaju pritisak koji se dugo držao iza kontrole, šutnje i izdržljivosti. Novac, dugovi, povjerenje i bliskost više ne mogu ostati u zatvorenoj prostoriji. Ono što se pošteno razriješi, daje im mir koji nije samo financijski, nego duboko osoban.

Vodenjak

Jupiter u Lavu ulazi u sedmu kuću Vodenjaka: brak, partnerstvo, važne odnose, klijente, ugovore, javne suradnje i ljude koji stoje nasuprot Vama.

Za Vodenjake počinje jedan od najvažnijih ciklusa u odnosima u više godina. Nakon razdoblja u kojem su svakodnevica, posao, zdravlje i obaveze tražili puno energije, fokus prelazi na ljude, na odnose koji imaju težinu.

Srpanj/jul 2026. nosi snažan test jer Jupiter u Lavu stoji nasuprot Plutonu u Vodenjaku. Budući da je Pluton u Vašem znaku, odnosi jasno pokazuju gdje postoji stvarna podrška, a gdje nadmetanje, kontrola ili borba za prevlast. Vodenjaci tada vide tko ih prati dok se mijenjaju, a tko želi da ostanu stari.

Slobodni Vodenjaci ulaze u vrijeme snažnih susreta. Privlače osobe koje su vidljive, tople, samopouzdane, kreativne ili utjecajne. To su ljudi koji ih pomiču iz mentalne distance i traže više srca, više prisutnosti, više odluke. Zauzeti Vodenjaci ulaze u fazu u kojoj odnos traži novi dogovor: više zajedničkog života, više radosti, jasnije planove ili iskren razgovor o onome što više ne funkcionira.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. pomažu da se važan odnos ili dogovor pretoči u konkretan plan, put, dokument, učenje ili poslovnu komunikaciju. Poslovno, Jupiter u sedmoj kući jača klijente, ugovore, partnere, suradnike i javne saveze. Vodenjaci koji rade savjetodavno, s publikom, pravom, klijentima, terapijom, prodajom, umjetnošću, edukacijom ili partnerskim poslovnim modelom dobivaju veći odjek.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. donose pojačanu strast, ali i mogućnost konflikta ako odnos nema ravnotežu. Marsov susret s Jupiterom u partnerskoj kući daje snažne susrete, važne pregovore, javne dogovore i odluke koje se više ne mogu držati u neodređenosti. Ako postoji borba za moć, tada izlazi na površinu.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se bivši partneri, stari klijenti, nedovršeni ugovori ili teme koje par nije riješio. Neki odnosi dobivaju novu šansu, ali samo ako postoji stvarna promjena. Neki se vraćaju kako bi se konačno zatvorili.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Vodenjaci donose jasniju odluku tko ostaje u njihovu životu i pod kojim uvjetima.

Ribe

Jupiter u Lavu ulazi u šestu kuću Riba: posao, svakodnevicu, zdravlje, navike, rutinu, kolege, usluge, organizaciju i odnos prema tijelu.

Za Ribe se rast spušta u konkretan život. Nakon razdoblja u kojem su ljubav, kreativnost, djeca ili osobna radost imali snažniji naglasak, sada dolazi pitanje svakodnevice. Kako živite svaki dan? Što radite sa svojim tijelom? Kako organizirate posao? Kome stalno pomažete i po kojoj cijeni?

Srpanj/jul 2026. donosi novu inspiraciju za posao, zdravlje ili način rada. Ribe počinju jasnije vidjeti gdje ih svakodnevica iscrpljuje, gdje preuzimaju previše i gdje bi bolji raspored odmah promijenio kvalitetu života. Ne radi se o velikoj teoriji, nego o danu koji se mora moći izdržati.

Kolovoz/avgust i rujan/septembar 2026. povezuju svakodnevicu s novcem. Bolji ritam donosi bolju zaradu ili jasniju vrijednost rada. Posao se širi. Dolaze novi zadaci, novi klijenti, više narudžbi, veća odgovornost, promjena radnog okruženja ili potreba da se rutina postavi ozbiljnije.

Ribe koje rade u zdravstvu, terapijama, njezi, pomaganju, umjetnosti, duhovnosti, radu sa životinjama, administraciji, uslužnim poslovima ili svakodnevnoj podršci drugima imaju snažan prostor za rast. Ovo je odlično razdoblje za popravljanje radnih uvjeta. Bolji raspored, bolja oprema, bolja suradnja s kolegama, jasnija podjela zadataka i kvalitetniji odnos prema vremenu donose stvarno olakšanje.

Zdravlje traži pažnju, ali ne kroz strah. Tijelo pokazuje što više ne podnosi: previše obaveza, neredovit san, lošu prehranu, emocionalni zamor ili naviku da potrebe drugih uvijek idu prve. Jupiter u šestoj kući često poveća količinu posla, ali istodobno otvara bolje rješenje za tijelo, ritam i svakodnevnu stabilnost.

Listopad/oktobar i studeni/novembar 2026. pojačavaju tempo. Marsov susret s Jupiterom može donijeti puno posla, nove narudžbe, jači pritisak kolega ili potrebu da se radni dan postavi učinkovitije. Ribe tada ne smiju dokazivati vrijednost iscrpljivanjem. Pravi napredak dolazi kroz bolju organizaciju, ne kroz još jedno spašavanje svih oko sebe.

Od prosinca/decembra 2026. do travnja/aprila 2027. vraćaju se stari poslovni zadaci, kolege, zdravstvene teme ili navike koje traže korekciju. Ono što se odgađalo sada traži konkretnu promjenu: pregled, novi raspored, drugačiju prehranu, jasnije granice na poslu ili odluku što više nećete nositi umjesto drugih.

Od travnja/aprila do srpnja/jula 2027. Ribe dobivaju kvalitetniji raspored i jasniju odluku o vlastitoj energiji. Ne dobivaju lekciju o disciplini kao kaznu, već kao priliku da iz svakodnevice uklone ono što ih stalno cijedi. Kada posao, tijelo, raspored i obaveze dobiju bolji red, život postaje lakši, zdraviji i konkretnije plodan.

Suzana Dulčić/ATMA

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