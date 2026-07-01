Održavanje cesta u FBiH: Gdje će otići 46,3 miliona KM?!

Jednogodišnji ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine od 1. jula 2026. do 30. juna 2027. godine potpisani su jučer u sjedištu JP Ceste Federacije BiH.

Deset lotova

U prisustvu izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove JP Ceste FBiH Luke Raguža, ugovore su potpisali direktor JP Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić i predstavnici izvođača predmetnih radovaPotpisani su ugovori za ukupno deset lotova koji obuhvaćaju magistralne ceste na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Kantona Sarajevo, Posavskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10.

“Redovno održavanje magistralnih cesta obuhvaća niz aktivnosti kojima se osigurava sigurnost svih učesnika u prometu, očuvanje cestovne infrastrukture i nesmetano odvijanje prometa tokom cijele godine”, istakli su iz JP Ceste Federacije BiH.

Međutim, iako iz JP Ceste Federacije BiH navode da će više od 46 miliona KM biti utrošeno na aktivnosti koje trebaju osigurati sigurnost učesnika u saobraćaju i očuvanje cestovne infrastrukture, stanje na brojnim magistralnim cestama širom ovog entieta otvara dilemu koliko će građani zaista osjetiti rezultate ovih ulaganja.

Na brojnim dionicama vozači se svakodnevno suočavaju s oštećenim kolovozima, rupama, ispucalim asfaltom, neuređenim bankinama, dotrajalim ili potpuno izostalim zaštitnim ogradama te nedovoljnom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Poseban problem predstavljaju dionice na kojima su saobraćajni znakovi oštećeni ili nepostojeći, kao i mjesta gdje je sigurnosna oprema godinama zapuštena.

Upravo zato iznos od 46,3 miliona konvertibilnih maraka nameće pitanje efikasnosti i transparentnosti utroška javnog novca.

Šta ćemo vidjeti na terenu?

Da li će desetine miliona biti vidljiva na terenu kroz sigurnije, kvalitetnije i bolje održavane magistralne ceste, a ne samo kroz administrativno zaključene ugovore?!

Ostaje da se u narednih godinu dana vidi hoće li planirano održavanje donijeti stvarne promjene ili će vozači i dalje prolaziti magistralnim cestama na kojima su “rupa na rupu”, nedostatak zaštitnih ograda i loša signalizacija svakodnevica,pišu Vijesti

Jer, ulaganje više od četiri desetine miliona maraka trebalo bi donijeti mjerljive rezultate koje ćemo moći prepoznati na svakoj dionici. Ne samo u finansijskim izvještajima.

Živi bili pa vidjeli…

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