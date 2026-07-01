Džeko odgovorio američkoj novinarki: To više govori o njoj nego o nama

Uoči susreta pažnju javnosti privukla je izjava novinarke američke televizije ABC Abigail Velez, koja je u programu uživo iznijela niz potcjenjivačkih komentara na račun Bosne i Hercegovine.

– Sjedinjene Američke Države igraju protiv Bosne i Hercegovine. Jedino što znam o Bosni jeste da je ne bih znala pokazati na karti. Ne znam ništa o toj zemlji i ne želim znati. SAD su se vratile i bolje su nego ikad. Bosno, pripremite se jer vam neće biti dobro – poručila je Velez.

Na njene izjave reagovao je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, koji je pred američkim medijima poručio da takvi komentari više govore o osobi koja ih iznosi nego o njegovoj reprezentaciji,pišu Vijesti

– To više govori o njoj nego o nama. Sada je važna utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da nas oni neće potcijeniti. Amerikanci znaju da mi imamo svoje kvalitete, a to znamo i mi sami. Oni su favoriti, ali nokaut faza je potpuno drugačija od grupne faze – rekao je Džeko.Duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u noći sa srijede na četvrtak od 2.00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

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