Edin i Amra u misiji pomoći oboljelim od Duchenneove mišićne distrofije

Kao društvo imamo odgovornost da toj djeci omogućimo terapiju, koja za njih znači život. Oni zaslužuju šansu – naglasiili su Edin i Amra Džeko, u video poruci.Iz Udruženje za Duchenneovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini ističu da za oboljele od te rijetke bolesti vrijeme znači očuvanje mišićne funkcije, a svako odgađanje pristupa terapiji ima trajne posljedice po zdravlje oboljelih. Stoga njihova misija nije samo pružanje podrške porodicama, već i sistemsko zagovaranje prava oboljele djece na savremeno liječenje,piše Vijesti

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko spada u red najvećih imena internacionalnog fudbala svih vremena, a Amra Džeko je manekenka i fotomodel, ali i humanitarka.

Uz zahvalnost za podršku iz Udruženja za Duchenneovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini žele sreću nogometnoj reprezentaciji BiH koja će večeras (u dva sata iza ponoći) igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u susretu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

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