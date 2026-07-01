Zbog uzvika “Kosovo je Srbija”: Za 36 osoba trogodišnja zabrana ulaska

Riječ je o 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu, mjestu gdje je Slobodan Milošević 1989. održao govor koji se smatra jednim od uvoda u oružane sukobe nakon raspada Jugoslavije, a koje se tereta za izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira.

Policija Kosova privela je u nedjelju 37 osoba, ali je procesuirano njih 36, uglavnom iz Srbije i zemalja regije, nakon što su im oduzete isprave do izricanja presude.

Oni su, kako prenose kosovski mediji, tokom obilježavanja Vidovdana uzvikivali “Kosovo je Srbija” uz podignuta tri prsta, a sutkinja Krasniqi smatra kako je riječ o nacionalističkim porukama.

Direktor ureda za Kosovo u Vladi Srbije Petar Petković kazao je da mu posljednje tri godine kosovske vlasti ne dozvoljavaju da učestvuje na obilježavanju Vidovdana, manifestaciji koja često izaziva tenzije u dijelu Kosova gdje Srbi čine većinu,piše Vijesti

Srbi 28. juna na Gazimestanu obilježavaju Vidovdan, koji je istodobno i vjerski praznik, u znak sjećanja na bitku protiv Osmanskog carstva iz 1389. godine.

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