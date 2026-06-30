Ove namirnice mogu oštetiti jetru više nego što mislite

Iako se alkohol često smatra glavnim neprijateljem jetre, stručnjaci upozoravaju da i druge namirnice mogu ozbiljno opteretiti ovaj organ ako se konzumiraju često i u većim količinama.

Crveno i prerađeno meso, poput kobasica, hrenovki, slanine, govedine i svinjetine, sadrži velike količine masti koje mogu podstaći upalne procese i nakupljanje masnoće u jetri. Istraživanja ih povezuju s većim rizikom od razvoja masne bolesti jetre i drugih komplikacija.

Ultra-prerađena hrana, uključujući brzu hranu, pržene proizvode, slatkiše, grickalice i gotova jela, često sadrži mnogo soli, šećera i zasićenih masti. Redovna konzumacija može dovesti do debljanja i hronične upale, što dodatno opterećuje jetru.

Dodani šećeri iz gaziranih pića, slatkiša, deserata i bijelog hljeba podstiču stvaranje masnoće u jetri i mogu pogoršati postojeće poremećaje.

Alkohol ostaje jedan od najvažnijih faktora rizika za cirozu, rak jetre i druga ozbiljna oštećenja, zbog čega osobe koje već imaju bolest jetre trebaju potpuno izbjegavati alkohol.

Za očuvanje zdravlja jetre preporučuje se više voća, povrća, mahunarki, ribe i vode, uz smanjenje alkohola, prerađene hrane i dodanih šećera. Stručnjaci također savjetuju oprez s proizvodima koji se reklamiraju kao „detoks za jetru“, jer njihova efikasnost nije dovoljno naučno potvrđena.

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