Finalista “Zvezda Granda” šokirao: Skinuo se usred emisije, pa pokazao mišiće i tetovaže

Finalista ovogodišnje sezone “Zvezda Granda” Adi Begić gostovao je u emisiji “Scena”, gdje je otvoreno govorio o svom uspjehu u najgledanijem muzičkom takmičenju, planovima za budućnost, ali i privatnom životu.Begić se prisjetio svog puta od prvog pojavljivanja u takmičenju “Neki novi klinci”, preko prelaska iz rokenrola u komercijalniju muziku, pa sve do plasmana u finale “Zvezda Granda”. Istakao je da priželjkuje karijeru kakvu su izgradili Aca Lukas i Aco Pejović, te govorio o razlikama u takmičenju nakon smrti Saše Popovića.,piše Avaz

2′ – O finalu „Zvezda Granda“ i uspjehu koji je ostvario.

3′ – Zapažanje publike i simpatije.

5′ – Prvo učešće u „Nekim novim klincima“.

6′ – O komentarima žirija i muzičkom pravcu.

8′ – Prelazak iz rokenrola u komercijalnu muziku, jer u ovoj muzici nema hljeba.

9′ – Želim karijeru Ace Lukasa ili Ace Pejovića.

10′ – Razlika u takmičenju bez Saše Popovića.

11′ – O Giletu i njegovoj karijeri.

12′ – Moji Kaknjci me prepoznaju.

13′ – Medijski napisi da je najzgodniji ovogodišnji takmičar „Zvezda Granda“.

14′ – Pokazao je mišiće i tetovaže, te skinuo košulju.

15′ – O komentarima da je arogantan.

17′ – Teški životni momenti i prekretnice u karijeri.

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