Smrtonosni virus od koga strepi svijet: Preminula jedna osoba

Smrtni slučaj u Bangladešu, gdje se zaraze virusom Nipah prijavljuju gotovo svake godine, zabilježen je nakon što su u susjednoj Indiji identificirana dva slučaja, zbog čega su pojačane kontrole i pregledi na aerodromima širom Azije.

Pacijentica u Bangladešu, starosti između 40 i 50 godina, razvila je simptome u skladu s virusom Nipah 21. januara, uključujući groznicu i glavobolju, praćene hipersalivacijom, dezorijentacijom i konvulzijama, prenosi Reuters.

Pacijentica je preminula sedmicu kasnije, a dan nakon toga potvrđeno je da je bila zaražena virusom. Nije imala historiju putovanja, ali je konzumirala sirovi sok od urmi.

Svih 35 osoba koje su bile u kontaktu s pacijenticom nalazi se pod nadzorom, zasad su negativne na virus i do danas nisu otkriveni dodatni slučajevi, saopćila je SZO.

Nipah je infekcija koja se širi uglavnom putem proizvoda kontaminiranih zaraženim šišmišima, poput voća. Može biti fatalna u čak 75 posto slučajeva, ali se ne prenosi lako s čovjeka na čovjeka,pišu Vijesti

Zemlje, uključujući Maleziju, Tajland, Indoneziju i Pakistan, uvele su mjerenje temperature na aerodromima nakon što je Indija saopćila da su slučajevi virusa otkriveni u Zapadnom Bengalu.

SZO je u petak saopćila da se rizik od međunarodnog širenja bolesti smatra niskim te da ne preporučuje nikakva ograničenja putovanja ili trgovine na osnovu trenutnih informacija.

U 2025. godini u Bangladešu su prijavljena četiri laboratorijski potvrđena smrtna slučaja od ove bolesti.

Trenutno ne postoje licencirani lijekovi niti vakcine koji mogu spriječiti ili izliječiti ovu infekciju.

Facebook komentari