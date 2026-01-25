Mars u Vodenjaku: Hladna glava, oštri rezovi i nova pravila igre!

Mars u Vodenjaku donosi energiju koja prestaje trpjeti kompromise i traži hrabre, ali pametne poteze. Površne pobune gube smisao, a na scenu izlaze ljudi koji mijenjaju pravila igre s jasnom vizijom i hladnom glavom. Sve što je godinama stajalo “na čekanju” sada traži konkretan potez i preuzimanje odgovornosti.

Mars 23.1.2026. ulazi u Vodenjaka i ondje ostaje do 2.3.2026. U istom znaku tada su i Sunce, Merkur, Venera i Pluton pa zračni, mentalni element postaje izuzetno naglašen. Fokus se pomiče na ideje, društvo, budućnost i promjenu pravila igre.

U tom razdoblju postaje vrlo jasno tko je spreman pametno mijenjati sustav, a tko samo traži priliku za dramu i konflikt. Mars u Vodenjaku traži da postupate odgovorno, ali nekonvencionalno, da stojite iza vlastitih principa i istovremeno imate na umu širu zajednicu.

Mars u Vodenjaku: akcija koja gleda naprijed

Mars je povezan s voljom, pokretom, inicijativom i načinom na koji se borimo za ono što nam je važno. Vodenjak se odnosi na slobodu, ideale, tehnologiju, društvene mreže i kolektiv. Kada se ta dva principa spoje, dobivamo energiju koja gura prema promjeni, eksperimentu i suradnji.

Djelovanje postaje više usmjereno na pitanje: kakav trag ostavljam i što moj potez znači za druge ljude? Lakše je razmišljati strateški, hladne glave, ali postoji sklonost emocionalnom odmaku i racionalizaciji. Um radi brzo, tijelo i osjećaji ponekad ostaju u drugom planu.

U pozadini djeluju i drugi važni tranziti: Retrogradni Jupiter u Raku vraća priču na sigurnost, dom i dugoročne resurse, dok Saturn u Ribama i Neptun na početku Ovna otvaraju teme granica, kaosa i vjere u novu fazu života.

Sve zajedno stvara atmosferu u kojoj više ne prolaze stari obrasci, ali ni impulzivne odluke bez odgovornosti.

Tipične zamke Marsa u Vodenjaku

Ovaj tranzit može biti izuzetno konstruktivan kada je usmjeren, ali i iscrpljujući ako energija “pobjegne” u krivom smjeru.

Prva zamka je bunt radi bunta. Rušenje pravila samo zato da biste dokazali da možete, troši snagu na šok efekt umjesto na stvarnu promjenu. Mars u Vodenjaku traži da znate zašto nešto mijenjate i koji cilj time služite.

Druga zamka je istovremeno otvaranje previše frontova. Vodenjak voli eksperimente, Mars ubrzava tempo i lako dođe do situacije u kojoj pokrećete nekoliko radikalnih poteza odjednom. Rezultat su rasipanje energije i nedovršeni projekti. Puno je učinkovitije odabrati jedno područje u kojem ćete povući jasne poteze i dati si realan rok.

Treća zamka je emocionalna distanca umjesto iskrenosti. Lako je reći da “trebate prostor” i povući se iz odnosa ili odgovornosti, umjesto da jasno izgovorite što Vas muči. Ovaj tranzit podržava otvoren dijalog, dogovor i zdrave granice, a ne bježanje u hladnu racionalnost.

Četvrta zamka su mutni dogovori u grupi. Ako svi govore o “zajedničkim vrijednostima”, ali nitko ih konkretno ne definira, nastaje kaos: ne zna se tko što radi, tko donosi odluke i tko je odgovoran. Razdoblje Marsa u Vodenjaku traži precizno izrečene ciljeve, podjelu uloga i jasne rokove, posebno u timskom radu, aktivizmu i zajedničkim projektima.

Peta zamka je slijepo obožavanje svega što je novo. Nova aplikacija, novi alat, novi trend – sve izgleda privlačno pa se stalno skače na iduću stvar. Tada nema vremena da se ijedan put do kraja testira. Umjesto neprestanog skakanja, korisno je odabrati jednu strategiju, malo je doraditi i dopustiti joj da se razvije.

Šesta zamka je gledanje ljudi kao “resursa”. Vodenjak prirodno vlada mrežama i umrežavanjem, a Mars lako uvodi hladniji, transakcijski ton. Ako suradnike i prijatelje tretirate kao dijelove sustava koje je lako zamijeniti, narušava se povjerenje. U ovom razdoblju posebno su važni poštovanje, fer razmjena i priznanje doprinosa.

Sedma zamka je iscrpljivanje pod maskom ambicije. Zračni naglasak i brzi ritam lako dovode do stanja u kojem je um stalno “upaljen”. Ako se zanemare san, odmor i kretanje, odluke postaju sve lošije, iako se čini da sve ide “naprijed”.

Kako usmjeriti energiju Marsa u Vodenjaku

Da bi ovaj tranzit radio u Vašu korist, dobro je svjesno postaviti neke okvire.

Koristan pristup je odabrati jednu ideju, projekt ili područje u kojem želite stvarni iskorak i jasno definirati što za Vas znači napredak. Zatim ima smisla okupiti ljude koji dijele slične vrijednosti i izgovoriti ih naglas, umjesto da se podrazumijevaju.

Dogovor o ciljevima, obavezama i trenucima provjere pomaže da energija ostane fokusirana.

Tehnologija i mreže mogu biti snažan saveznik, ali pod uvjetom da služe cilju, a ne da postanu bijeg. Vrijedi jednako ozbiljno planirati odmor kao i rad, jer živčani sustav u ovom razdoblju lako uđe u preopterećenje. Umjesto impulzivnog otpora svemu što smeta, naglasak je na promišljenom riziku i malim, ali konkretnim eksperimentima koji pomiču život naprijed, bez nepotrebnog rušenja svega postojećeg.

Mars u Vodenjaku 2026. po znakovima

Opis vrijedi i za Sunčev znak i za podznak. Ako znate oba, spojite ih u jednu priču.

Ovan

Za Ovnove se fokus seli na prijatelje, timove, udruge, online zajednice i širu mrežu ljudi. Tipična solo energija sada se preusmjerava na projekte u kojima radite “za nešto veće od sebe”.

Dobro je preuzeti inicijativu, ali ne i sve konce u svoje ruke.

Napetost koja se javlja oko pitanja “tko ima riječ u grupi” i to pokazuje gdje su potrebni novi, pravedniji dogovori.

Bik

Bikovima Mars osvjetljava područje karijere, statusa i odnosa s autoritetima. Možete dobiti veću vidljivost, više odgovornosti ili priliku da pokrenete promjene u načinu rada.

Vrijeme je za ozbiljno pitanje: kakvu sliku o sebi gradite u profesionalnom svijetu i koliko se ta slika poklapa s onim što zaista jeste?

Ako prerano pristajete na uvjete koji Vas iscrpljuju, sada imate dodatnu snagu da postavite zdravije granice i tražite drugačiju organizaciju posla.

Blizanci

Blizancima se otvaraju teme širenja: znanje, putovanja, studij, novi pogledi na svijet. Mars traži da barem jedna ideja prijeđe iz sfere “zanimljivo mi je” u ozbiljniji, strukturiran rad.

To može biti edukacija, nova vještina, projekt s inozemstvom ili sadržaj kojim dopirete do šire publike.

Ključno je da ne skačete s teme na temu, nego da odredite prioritete i rokove.

Rak

Kod Rakova Mars u Vodenjaku budi teme zajedničkih resursa, dugova, nasljedstava, ali i duboke psihološke povezanosti. Na stol dolaze ozbiljni razgovori o novcu, odgovornosti, povjerenju i granicama.

Ovo razdoblje dobro je za zatvaranje starih financijskih priča, jasnije dogovore oko troškova i realniju podjelu zajedničkih obaveza.

Hrabrost ovdje znači ostati prisutan u teškom razgovoru i reći što Vam je zaista važno.

Lav

Lavovima se aktivira područje partnerstva: ljubavne veze, poslovne suradnje i važne osobe nasuprot Vas. Mars pojačava dinamiku i sve što je u odnosima bilo prešućeno sada izlazi na površinu.

Jasnije vidite gdje stalno popuštate, a gdje ste kruti. Umjeren, ali čvrst razgovor pomaže više od velikih scena.

Tamo gdje postoji volja za prilagodbom, odnos se može produbiti; tamo gdje nema spremnosti na suradnju, jasno se pokazuje da nešto treba mijenjati.

Djevica

Djevice usmjeravaju pažnju na svakodnevicu: posao, zdravlje, rutinu, organizaciju vremena. Mars u Vodenjaku potiče racionalizaciju i poboljšanje sistema – manje rasipanja, više smisla.

Ovo može donijeti veći obim posla, ali i priliku da uvedete učinkovitije metode, delegirate dio obaveza ili uvedete jasnije procedure.

Tijelo vrlo brzo pokazuje kada je granica prijeđena pa su odmor, kretanje i higijena sna važan dio priče, a ne luksuz.

Vaga

Vagama Mars donosi više kreativne vatre i potrebu za autentičnim izražavanjem. Pojačavaju se teme ljubavi, djece, hobija i svega što radite iz čistog unutarnjeg motiva.

Ako ste dugo sputavali svoje ideje kako se ne biste zamjerili drugima, sada se javlja nestrpljenje.

Dobro je započeti projekt koji Vas veseli i definirati koliko energije stvarno ulažete u odnose koji ne uzvraćaju istom mjerom. Umjesto nagađanja, važno je jasnije reći što želite.

Škorpion

Škorpionima se energija seli u dom, obitelj i emocionalne temelje. Mars može donijeti potrebu za promjenama u stambenom prostoru, reorganizaciju doma ili razjašnjavanje obiteljskih odnosa.

Ako su se dugo skupljale neizgovorene zamjerke, atmosfera postaje napeta. Umjesto eksplozije, više koristi donosi nekoliko konkretnih poteza: novi dogovori o kućanskim obavezama, drugačiji raspored, jasnije granice oko privatnog vremena.

Cilj je da dom postane mjesto gdje se svi osjećaju uvaženo.

Strijelac

Strijelcima Mars naglašava komunikaciju, odnose s okolinom, kraća putovanja i razmjenu ideja.

Misli se ubrzavaju, a riječ dobiva dodatnu težinu. Vaš glas u ovom razdoblju lakše dopire do drugih – bilo kroz pisanje, javni nastup ili online sadržaj.

Važno je odabrati jednu glavnu poruku, umjesto da pokušavate reći sve odjednom. Direktnost ima snažan učinak kada je spojena s poštovanjem sugovornika.

Jarac

Jarcima se otvaraju teme novca i osobne vrijednosti. Mars traži da pogledate koliko je način na koji zarađujete u skladu s Vašim prioritetima i koliko se Vaš rad realno vrednuje.

Mogući su pregovori o plaći, novi izvori prihoda ili odluka da dio energije preusmjerite u projekte koji dugoročno imaju više smisla.

Korisno je uvesti nekoliko malih, ali jasnih financijskih odluka: jedan novi izvor prihoda, jedna promjena u navikama trošenja, jedan potez koji štiti Vašu energiju.

Vodenjak

Za Vodenjake je ovo ključni period godine. Mars prolazi kroz njihov znak i budi snažnu potrebu za osobnim zaokretom. Mnogi će osjetiti unutarnji “dosta je bilo” i potrebu da se jasno odmaknu od onoga što više ne osjećaju kao svoje.

Pojavljuje se dodatna hrabrost da se promijeni način na koji se predstavljate drugima, da se jasnije postave granice i preuzme odgovornost za vlastiti put.

Energija je jaka i traži kanal: konkretan projekt, inicijativu ili odluku koja će trajno utjecati na smjer života.

Ribe

Ribama se tranzit Marsa u Vodenjaku osjeća više u unutarnjem svijetu.

Aktiviraju se nesvjesni obrasci, snovi, stare priče i nedovršene teme. Pojavljuje se potreba za povlačenjem, tihim radom na sebi, reorganizacijom unutarnjeg prostora.

Umor može biti signal da je vrijeme za rezanje suvišnih obaveza i za jasniju zaštitu vlastitog mira. Korisno je filtrirati informacije, smanjiti buku i ograničiti kontakte koji stalno troše energiju.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

