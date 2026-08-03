Ovo su imena svih uhapšenih u akciji MUP-a KS: Među njima i kikbokser Haris Biber

U akciji MUP-a KS “Catering” do ovog trenutka je uhapšeno deset osoba.Kako je ranije objavljeno, u ovoj akciji su uhapšen Admir Arnautović Šmrk, Adnan Maglić Magla i Anel Sejfović Pele.

Riječ je o osobama koje su od ranije poznate policiji, a nedavno je protiv Arnautovića i Maglića potvrđena optužnica pred Sudom BiH.

Sarajevski pekar Mirsad Mujkić, također od ranije poznat policiji, je meta ove akcije.Osim njih, uhapšeni su hirurg Mithat Asotić i njegov sin Hamza. Također, uhapšeni su Tarik Ahmić, Haris Biber, Tarik Džomba i Sead Hadžović,piše Avaz

Inače, Haris Biber je poznati sarajevski kikbokser.

Akcija se provodi na 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i SBK, a uhapšeni se sumnjiče za krivična djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji.

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