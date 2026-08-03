Vijesti

Ovo su imena svih uhapšenih u akciji MUP-a KS: Među njima i kikbokser Haris Biber

8.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Sarajevski pekar Mirsad Mujkić, također od ranije poznat policiji, je meta ove akcije

U akciji MUP-a KS “Catering” do ovog trenutka je uhapšeno deset osoba.Kako je ranije objavljeno, u ovoj akciji su uhapšen Admir Arnautović Šmrk, Adnan Maglić Magla i Anel Sejfović Pele.
Riječ je o osobama koje su od ranije poznate policiji, a nedavno je protiv Arnautovića i Maglića potvrđena optužnica pred Sudom BiH.

Sarajevski pekar Mirsad Mujkić, također od ranije poznat policiji, je meta ove akcije.Osim njih, uhapšeni su hirurg Mithat Asotić i njegov sin Hamza. Također, uhapšeni su Tarik Ahmić, Haris Biber, Tarik Džomba i Sead Hadžović,piše Avaz

Inače, Haris Biber je poznati sarajevski kikbokser.

Akcija se provodi na 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i SBK, a uhapšeni se sumnjiče za krivična djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh