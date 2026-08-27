Vučićević prvi javio da je Mladić umro, Haag nazvao “terorističkom organizacijom”

Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini u haškom zatvoru gdje je služio kaznu doživotnog zatvora.

Vijest o smrti najgoreg zločinca na tlu Evrope još od vremena nacista prvi je u programu uživo saopštio Dragan J. Vučićević, urednik Informera.

“Prava vijest danas ne treba da glasi da je preminuo Ratko Mladić već da je ubijen u Haškom tribunalu. To je jedna teroristička organizacija koja ima za cilj da osudi Srbe za genocid i sada su ubili generala”, rekao je Vučićević, pa dodao,prenose Vijesti

“U ime redakcije Informera izjavljujem saučešće porodici Mladić. To što su njemu uradili u Hagu ostaće vječita bruka međunarodne pravde”.

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